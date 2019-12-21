Во львовской многоэтажке прогремел мощный взрыв: фото
Во львовской многоэтажке на 12 этаже во время ремонтных работ произошел взрыв газа. В результате пострадал один человек.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовской области, взрыв произошел на улице Шевченко, около 13:00. На фото очевидцев заметно, что от мощного удара в квартире вылетели окна и входные двери.
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По предварительным данным, в многоэтажке устанавливали газовое оборудование. А утечка газа произошла из-за того, что мастер нарушил правила безопасности. У него обожжено лицо, шея и руки. Сейчас мужчина находится в больнице.
Взрыв газа в многоэтажке
Взрыв произошел на 12 этаже
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