Во львовской многоэтажке прогремел мощный взрыв: фото

Во львовской многоэтажке на 12 этаже во время ремонтных работ произошел взрыв газа. В результате пострадал один человек.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовской области, взрыв произошел на улице Шевченко, около 13:00. На фото очевидцев заметно, что от мощного удара в квартире вылетели окна и входные двери.

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По предварительным данным, в многоэтажке устанавливали газовое оборудование. А утечка газа произошла из-за того, что мастер нарушил правила безопасности. У него обожжено лицо, шея и руки. Сейчас мужчина находится в больнице.



Взрыв газа в многоэтажке