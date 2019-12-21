17:16
21 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин фантазирует об Украине. Россияне тестируют "Чебурнет"
      Вєсті Кремля
      22:02, 20 декабря
      Вести.UA: Аваков против игорного бизнеса. Секрет успеха монобольшинства
      Вєсті.UA
      19:56, 20 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ

      Во львовской многоэтажке прогремел мощный взрыв: фото

      14 Читати новину українською
      Во львовской многоэтажке произошел взрыв газа / zaxid.net

      Во львовской многоэтажке на 12 этаже во время ремонтных работ произошел взрыв газа. В результате пострадал один человек.

      Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовской области, взрыв произошел на улице Шевченко, около 13:00. На фото очевидцев заметно, что от мощного удара в квартире вылетели окна и входные двери.

      К слову: На горнолыжном курорте Польши прогремел взрыв: есть погибшие  фото, видео

      По предварительным данным, в многоэтажке устанавливали газовое оборудование. А утечка газа произошла из-за того, что мастер нарушил правила безопасности. У него обожжено лицо, шея и руки. Сейчас мужчина находится в больнице.

      вибух львів
      Взрыв газа в многоэтажке

      вибух газу львів
      Взрыв произошел на 12 этаже

      Тариф на транзит российского газа через Украину поднимут
      сегодня
      632
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Газ Взрыв Новости Львова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Луценко включився у сценарій Кремля в Україні: що задумав ексгенпрокурор
      Сергій Лещенко 38
      сегодня , 14:38 Контракт о транзите газа: Кабмин опубликовал текст протокола встречи
      Ірина Кошанська 179
      сегодня , 12:00 Планы Кремля полностью провалены
      Ель Мюрид 1356
      сегодня , 11:00 Если купить себе замок: как работает формат концессии в Украине
      сегодня , 08:40 Письмо из Луганска: Россия наступает
      Ольга Черненко 8198
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук