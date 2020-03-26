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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Во время карантина проценты по кредитам будут начислять, но платежи можно откладывать

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      В Нацбанке Украины объяснили режим работы так называемых кредитных каникул. Во время карантина проценты по кредитам будут начисляться, однако обязательные платежи можно оплатить на позже.

      Льготный режим, который ввели на период карантина, не заключается в прощении долгов. Об этом информирует пресс-служба НБУ.

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      Банки продолжают начислять проценты за пользование кредитами. Ведь параллельно начисляют проценты по депозитам и платят их,
      – отметили в НБУ.

      Однако добавили, что начисленные проценты не обязательно платить сразу. Это можно сделать уже после завершения карантина.

      Регулятор также призвал украинцев дистанционно контактировать с банками относительно возможных льгот при обслуживании кредитов.

      К слову, от 17 марта банковским учреждениям запрещено взимать любые штрафы на период карантина. Также украинцы не могут оплачивать ипотеку на время карантинных мероприятий.

      Обратите внимание! Правительство на внеочередном заседании 25 марта приняло решение продлить общенациональный карантин до 24 апреля.

      банки нбу коронавірус
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Финансы Деньги Новости Украины Банки НБУ Кредит
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