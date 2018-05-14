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Во вторник на максимальной близости к Земле пролетит астероид

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15 мая к Земле приблизится астероид
15 мая к Земле приблизится астероид / Фото из открытых источников

15 мая, во вторник, к Земле приблизится астероид 2010 WC90, он пролетит на безопасном для нашей планеты расстоянии.

Об этом пишет EarthSky.

Астероид пройдет на расстоянии, равном половине дистанции от планеты до Луны. Размеры астероида – от 60 до 130 метров.

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Кстати, пролет этого астероида станет максимальным сближением с Землей тела такого размера.

Впервые астрономы заметили астероид 2010 WC9 30 ноября 2010 года.

Ранее ученые заявили, что потенциально опасные для Земли астероиды остаются невидимыми для наземных телескопов.

Что такое астероид? Это твердое небесное тело, движущееся по орбите в Солнечной системе. По мнению ученых, в Солнечной системе размещены от миллиона до двух миллионов астероидов размером более километра в диаметре. Большая часть из них расположена в поясе между Юпитером и Марсом, но отдельные астероиды могут двигаться по эллиптической орбите и за пределами этого пояса, вокруг Солнца.

Теги: Техно Космос Астероид
Источник: 24 Канал
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