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      Водитель, убегая от патрульных, устроил два ДТП в центре Киева: видео

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      Полиция задержала пьяного водителя / facebook.com/dtp.kiev.ua

      В центре Киева в районе Бессарабской площади водитель Mazda на еврономерах, убегая от полицейских, попал в два ДТП.

      Водитель был в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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      Сначала водитель подставился под удар патрульного авто, а потом от площади Льва Толстого проехал до Бессарабки, где попал еще в одну аварию. Началось преследование, к которому присоединились все свободные патрульные экипажи нескольких районов.

      Водитель и пассажир Mazda пытались бежать, но их удалось задержать.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Полиция Аварии и ДТП Новости Киева
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