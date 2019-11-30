Водитель, убегая от патрульных, устроил два ДТП в центре Киева: видео

В центре Киева в районе Бессарабской площади водитель Mazda на еврономерах, убегая от полицейских, попал в два ДТП.

Водитель был в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

К теме: В Винницкой области водитель-нарушитель протащил полицейского на капоте: фото

Сначала водитель подставился под удар патрульного авто, а потом от площади Льва Толстого проехал до Бессарабки, где попал еще в одну аварию. Началось преследование, к которому присоединились все свободные патрульные экипажи нескольких районов.

Водитель и пассажир Mazda пытались бежать, но их удалось задержать.