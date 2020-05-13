Война с Коломойским не закончилась: исторический закон могут переиграть в Конституционном суде

Верховная Рада приняла в целом так называемый "антиколомойский" законопроект о банках. За соответствующее решение проголосовали 270 депутатов. Однако это еще не окончание истории.

О Конституционном суде

Ситуацию могут переиграть в Конституционном суде. Об этом в комментарии 24 каналу отметил финансовый аналитик Сергей Фурса.

Важно Рада окончательно одобрила "антиколомойский" законопроект: текст закона

По его словам, несогласные нардепы могут подать закон на проверку в Конституционный суд.

"Мы знаем цену этого суда, он всегда руководствовался политической волей. То есть, если будет воля руководства государства, то Конституционный суд примет нужное решение. Есть риск, что могут отыграть ситуацию в Конституционном суде? Да, есть. К сожалению, этот риск существует", – сказал эксперт.

Сейчас этот законопроект был проголосован только потому, что мы попали в коронакризис, и Украина очень нуждается в сотрудничестве с МВФ. Если эта необходимость снизится, если они снова почувствуют, что могут и без МВФ, то вполне высока вероятность, что украинская власть позволит Коломойскому выиграть "антиколомойский" суд и вернуться в ситуацию статус-кво,

– отметил Фурса.

Он добавил, что это будет броском в сторону западных партнеров и очень опасно для налогоплательщиков. "Но если они будут чувствовать, что это не угрожает рейтингам и не угрожает дефолтом в стране, то они могут это сделать", – убежден аналитик.

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Фурса подчеркнул, что Украине полезны сами реформы, а не только деньги, которые дает МВФ.

Этот законопроект нужен именно для Украины, как и все реформы, которые Украина внедряет под председательством и при финподдержке МВФ. К сожалению, часто в Украине, у украинской власти нет политической воли для реформ, и в этом нам помогают эти "волшебные подсрачники" от МВФ,

– отметил эксперт.

Об изменении условий от МВФ

По словам Фурсы, то, что МВФ изменил условия сотрудничества, связано с потерей доверия к Украине.

"Сейчас говорить о структурных реформах уже неуместно, а как раз предыдущая программа должна была называться программой структурных реформ. Но следует понимать, что в этом году мы все равно получим тот же объем финансирования. Это не зависит от того, была бы это программа структурных реформ или текущая и более гибкая – программа stand-by. Последнюю применяют, когда страна находится на грани какого-то кризиса или в кризисе", – объяснил аналитик.

Международный валютный фонд изменил условия сотрудничества с Украиной. Вместо трехлетней программы сейчас обсуждают формат stand-by, который рассчитан на полтора года. Кроме сроков, изменится и общая сумма кредита, а также условия его получения. Премьер Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что сотрудничество с МВФ по программе stand-by позволит получить 5 миллиардов долларов, из которых 3,5 будут направлены в госбюджет-2020.

"Эти деньги действительно помогут украинскому бюджету в 2020 году. У нас есть рекордный дефицит бюджета, и это не отличает Украину от других цивилизованных стран, потому что еще есть кризис и пандемия. Именно поэтому МВФ пересмотрел привычную практику. Обычно они предоставляют деньги в резервы Нацбанка, но в этом году, понимая потребности и угрозы, МВФ предоставляет деньги прямо в бюджет", – сказал Фурса.

Угрозы "антиколомойского" закона

По словам Фурсы, этот закон вполне нормальный.

"Он не вводит какую-то практику, которая есть только в Украине, и которой нет в других странах. То, что сегодня приняли – это отражение реальности, которая есть относительно банковского регулятора во всех странах... Очень трудно в суде доказывать профессиональные вещи, потому что судьи просто не понимают до конца, о чем идет речь. у них нет достаточных финансовых знаний. К тому же, мы понимаем качество нашей судебной системы. И именно поэтому господин Коломойский хочет судиться в Украине и хочет больше всего отозвать иск в Лондоне", – подчеркнул финансовый аналитик.

Что известно об "антиколомойском" законеВ документе говорится об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот законопроект оставался последним условием для продолжения сотрудничества с МВФ. Во время голосования в зале присутствовал президент Владимир Зеленский, который призвал "защитить экономику" и принять закон. В законе в частности говорится, что владельцы и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода банков с рынка, могут получить возмещение убытков только в денежной форме. То есть законопроект фактически исключает возможность возвращения национализированного банка его прежнему владельцу. Напомним, что ранее к этому законопроекту подали рекордные 16 тысяч правок.