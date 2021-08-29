Мужчина работал с землей на территории своего двора. Это было на улице Магаданской Самарского района.

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Мужчина нашел предмет, похожий на боеприпас. Эта находка оказалась устаревшей фугасной авиационной бомбой ФАБ-50.



Бомба, которую нашли в Днепре / Фото ГСЧС

Пиротехники проверили двор

Пиротехники прибыли на место и тщательно осмотрели местность. Однако подобных взрывчаток не нашли.

Чтобы никто не пострадал, чрезвычайники вывезли бомбу за город и взорвали.

Смотрите видео, как возле Днепра взорвали авиабомбу:

Что делать, когда нашли устаревшую бомбу

Спасатели неоднократно подчеркивали, если человек нашел устаревший боеприпас, он должен немедленно позвонить в Службу спасения "101".

Ни в коем случае нельзя:

брать боеприпас в руки, бить его или пытаться разобрать;

переносить его с места на место;

бросать боеприпасы в костер или разводить над ними огонь.

собирать и сдавать устаревшие боеприпасы как металлолом.



Пиротехники с боеприпасами / Фото ГСЧС