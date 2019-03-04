Возле офиса Зеленского нашли прослушку: фото

Полиция Киева проверяет информацию об установке неизвестного технического оборудования возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского.

В Шевченковское управление полиции поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусской.

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На месте события к правоохранителям обратился охранник кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского. Он сказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы.

Полиция изымает неизвестные предметы возле офиса Зеленского

Работники взрывотехнической службы тщательно проверили эти предметы, опасности для жизни людей они не представляют.

Информацию о находке передали в СБУ

Сейчас полиция проводит осмотр места происшествия и изымает оборудование. Информация о находке передана в органы прокуратуры и Службу безопасности Украины.

В свою очередь, глава МВД Арсен Аваков написал в Twitter, что возле офиса Зеленского были установлены элементы аппаратуры прослушивания.

Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Ведется расследование.

Где граница между чоревнованием в борьбе за пост и преступлением? https://t.co/6tEjjWu4JY — Arsen Avakov (@AvakovArsen) March 4, 2019

В полиции добавили, что следователи начали уголовное производство за незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации.

Какое наказание предусматривает статья? Санкция статьи предусматривает штраф от двухсот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.