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      Возле офиса Зеленского нашли прослушку: фото

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      Возле офиса Зеленского нашли прослушку
      Возле офиса Зеленского нашли прослушку / radiosvoboda.org

      Полиция Киева проверяет информацию об установке неизвестного технического оборудования возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского.

      В Шевченковское управление полиции поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусской.

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      На месте события к правоохранителям обратился охранник кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского. Он сказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы.

      поліція зеленський вибухівка

      Полиция изымает неизвестные предметы возле офиса Зеленского

      Работники взрывотехнической службы тщательно проверили эти предметы, опасности для жизни людей они не представляют.

      поліція зеленський київ

      Информацию о находке передали в СБУ

      Сейчас полиция проводит осмотр места происшествия и изымает оборудование. Информация о находке передана в органы прокуратуры и Службу безопасности Украины.

      В свою очередь, глава МВД Арсен Аваков написал в Twitter, что возле офиса Зеленского были установлены элементы аппаратуры прослушивания.

      В полиции добавили, что следователи начали уголовное производство за незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации.

      Какое наказание предусматривает статья? Санкция статьи предусматривает штраф от двухсот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

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      Теги: Криминальные новости Полиция Новости политики Новости Киева Владимир Зеленский Арсен Аваков Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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