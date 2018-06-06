Впервые в истории мужчина, который стал женщиной, вскармливает ребенка грудным молоком

Американские врачи зафиксировали первый в истории случай грудного вскармливания малыша женщиной-трансгендером.

Об этом рассказали врачи-эндокринологи Тамар Рейсман и Зил Голдштейн из клиники Mount Sinai в Нью-Йорке, к которым мужчина обратился с вопросом о грудном вскармливании, сообщает The Guardian.

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Партнерша женщины-трансгендеры была на пятом месяце беременности, но не собиралась кормить ребенка грудью. Поэтому женщина-трансгендер пошла к эндокринологам узнать, возможна ли лактация у бывшего мужа.



Специалисты назначили курс гормональных препаратов, которые обычно назначали женщинам, которые не рожали, но кормили грудью приемного ребенка. Среди необходимых гормонов были прогестерон, домперидон и эстрадиол.



Для налаживания лактации матери-трансгендера медики порекомендовали использовать отсос молока за несколько дней до рождения ребенка.



Схема сработала и первые шесть недель новорожденный малыш питался исключительно молоком женщины-трансгендера.

К слову, недавно в Финляндии зафиксировали первый случай, когда ребенка родил отец.