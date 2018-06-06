14:46
6 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
18°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
  • суббота
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ СПИСОК 47 ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Поклонская против Романовых. Охотники за поцелуями
Вєсті Кремля
00:07, сегодня
Вести.UA. Рыцари ГПУ. Драгоценности Тимошенко
Вєсті.UA
22:01, 5 июня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Беременность и дети
ОЛЕГ СЕНЦОВ СПИСОК 47 ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Впервые в истории мужчина, который стал женщиной, вскармливает ребенка грудным молоком

77 Читати новину українською
Человек, который стал женщиной, вскармливает ребенка грудным молоком
Человек, который стал женщиной, вскармливает ребенка грудным молоком / sunny7.ua

Американские врачи зафиксировали первый в истории случай грудного вскармливания малыша женщиной-трансгендером.

Об этом рассказали врачи-эндокринологи Тамар Рейсман и Зил Голдштейн из клиники Mount Sinai в Нью-Йорке, к которым мужчина обратился с вопросом о грудном вскармливании, сообщает The Guardian.

Читайте также: Особенности тренировки и питания во время беременности: секреты успешных родов

Партнерша женщины-трансгендеры была на пятом месяце беременности, но не собиралась кормить ребенка грудью. Поэтому женщина-трансгендер пошла к эндокринологам узнать, возможна ли лактация у бывшего мужа.

Специалисты назначили курс гормональных препаратов, которые обычно назначали женщинам, которые не рожали, но кормили грудью приемного ребенка. Среди необходимых гормонов были прогестерон, домперидон и эстрадиол.

Для налаживания лактации матери-трансгендера медики порекомендовали использовать отсос молока за несколько дней до рождения ребенка.

Схема сработала и первые шесть недель новорожденный малыш питался исключительно молоком женщины-трансгендера.

К слову, недавно в Финляндии зафиксировали первый случай, когда ребенка родил отец.

Теги: LifeStyle Здоровье Дети Новости США Медицина ЛГБТ Беременность и дети
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Гібридне піратство в Азовському морі: чого прагне РФ та що може Україна
сегодня, 12:01 Гібридне піратство в Азовському морі: чого прагне РФ та що може Україна
Олексій Чибісов 950
Як при дефіциті зарплатні лікарям вдається накопичувати мільйони готівкою
сегодня, 11:00 Як при дефіциті зарплатні лікарям вдається накопичувати мільйони готівкою
Олександра Устінова 304
Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
5 июня, 10:00 Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
374
Ко дню журналиста: 7 украинских репортеров и публицистов, которых знают в мире
сегодня, 10:01 Ко дню журналиста: 7 украинских репортеров и публицистов, которых знают в мире
Настя Сукач 2363
До осені склад ЦВК залишиться у "старому" вигляді
сегодня, 08:41 До осені склад ЦВК залишиться у "старому" вигляді
Ірина Овчар 475
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук