Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами: вспыхнул пожар, 13 человек пострадали

Вечером, 1 мая, враг атаковал южные регионы нашего государства. Под ударом, к сожалению, оказалась Одесса.

Российская оккупационная армия продолжает цинично наносить удары по городам Украины. Поздним вечером 1 мая в Одессе раздались взрывы. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

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Оккупанты нанесли удар по Одессе баллистикой

Около 22:52 глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем телеграм-канале сообщил, что российские захватчики цинично атаковали Одессу. В результате вражеского удара, к сожалению, известно о повреждениях и многих пострадавших.

Пока известно о по меньшей мере 13 пострадавших. На месте попадания мощный пожар,

– сказал он.

Известно, что воздушная тревога в Одесской области была объявлена ​​ориентировочно в 21:55. Воздушные силы предостерегали и предупреждали о возможности баллистического удара со стороны страны-агрессорки. Уже через несколько минут в городе прогремели 2 взрыва.

На данный момент детали относительно пострадавших и масштабов повреждений уточняют, подробности будут обнародованы впоследствии. Глава Одесской ОВА добавил, что информация о последствиях вражеского удара будет дополняться.

Россия не прекращает баллистические обстрелы Одессы и области

Поздним вечером 30 апреля российские захватчики снова били по Одессе баллистикой. Под прицелом оккупантов в очередной раз оказалась гражданская инфраструктура и мирные жители. Геннадий Труханов сообщил, что в результате ночной атаки врага пострадали жилые дома. В частности, выбиты окна и двери.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что враг нанес удар по гражданской инфраструктуре. В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены. Он отметил, что пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь и выразил соболезнования близким погибших.

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что на этот раз россияне ударили тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" густонаселенные районы Одессы. По его словам, эти атаки направлены только на устрашение и дестабилизацию морального состояния населения.

Позже обнародовали информацию, что в результате попадания разрушены административные и жилые здания, медицинское и учебное заведения. Отметим, враг атаковал Одессу с территории временно оккупированного полуострова Крым.

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