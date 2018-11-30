Все могло быть хуже – сепаратистами должны были стать мы, – Шабунин о Революцию достоинства

Чествование пятилетия Майдана всколыхнуло в обществе дискуссию, а достигла ли своей цели Революция достоинства? Получили ли мы то, за что тогда боролись и за что Небесная Сотня отдала жизни

Об этом в своем видеоблоге "Право на достоинство" рассказал Виталий Шабунин.

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Он считает, что Революция достигла своей цели, ведь украинцы победили режим Януковича. А он и его "коррупционная клика скрывается в России, а не руководит Украиной с печерских холмов".

Мы добились требования Майдана номер один. Оно было очень лаконичным, и, я напомню, в начале Революции казалась многим просто недостижимым. Вспомните то время, первый день, когда десятки тысяч людей вышли, протестуя против избиения студентов. Помните, какой амбициозным тогда нам казалось это требование? Помните, как с каждой эскалацией насилия отставка Януковича казалась все более призрачной,

– сказал Шабунин.

Требование №1 украинцев во время Революции достоинства

Он также добавил, что, возможно, сейчас и победа кажется чем-то, что точно должно произойти. Однако в день расстрела Небесной Сотни, Янукович контролировал большую часть страны, а в его руках были внутренние войска, Вооруженные силы, а также армия "титушек" и бандитов, которые на то время уже убивали майдановцев. Поэтому эта победа – это просто невероятный результат.

Все могло быть хуже – сепаратистами должны были стать мы. От шести до восьми областей Западной Украины. И это нас бы подавляли Вооруженные силы под командованием действующего Президента Януковича. И как мы уже теперь знаем, ни США, ни Европа, ни НАТО свои войска на нашу защиту не направили бы. А вот россияне с радостью помогли бы Януковичу зелеными человечками, если бы вдруг часть военных отказалась выполнять его, на то время, легитимные приказы,

– подчеркнул Виталий.

Он отметил, что с такого угла все выглядит по-другому и главную цель Революции Достоинства мы достигли – Виктор Янукович уже пять лет как не президент нашей страны. А большинство его людей, хоть и не сели за решетку, но уже вряд вернутся в Украину.

Побег экс-президента Виктора Януковича

"Но глубокая смена страны, строительство эффективной экономики, уничтожение коррупции, становление справедливости и правосудия не могли быть результатом революции достоинства. По той простой причине, что все перечисленное выше, результаты работы власти, а не граждан на улицах", – сказал Шабунин.

Также он добавил, что единственный возможный результат любой революции – смена власти. И мы, как страна, этого невозможного результата достигли, заплатив страшную цену.

Граждане во время революции меняют власть, а новая власть меняет страну. Именно такова логика изменений. У нас есть чем гордиться, и есть, чем похвастаться детям. За последние пятнадцать лет мы победили в двух революциях,

– отметил Виталий.

По его мнению, осталось лишь привести к управлению страной достойных политиков.

Смотрите полный выпуск программы "Право на достоинство" за 30 ноября: