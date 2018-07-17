Всемирный день эмодзи: Apple анонсировала крутой сюрприз

17 июля почти в каждой стране отмечают Всемирный день эмодзи, а начат этот неофициальный праздник был еще в 2014 году. По такому случаю компания Apple объявила о предстоящем появлении более 70 новых смайлов.

День эмодзи был основан в 2014 году, а идея принадлежит Джереми Берджу, который является и членом нескольких комитетов консорциума Unicode, и основателем Emojipedia. Саму же дату, 17 июля, выбрали для празднования Дня эмодзи не случайно, поскольку именно она отображается на эмодзи-календаре.

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К слову, ежегодно ко Дню эмодзи проходят различные акции с участием мировых брендов. К примеру, в 2015-м в Канаде акцию к этому празднику запустила Pepsi, представив целую серию банок и бутылок с эмодзи.

Рекламная эмодзи-кампания Pepsi

В 2016 году Sony Pictures Animation обнародовала имя первого актера, который принял участие в работе над "Эмодзи-фильмом" в этот день. А в 2016-м акции в честь Дня эмодзи проводили Disney, General Electric, Twitter и Coca-Cola.

Добавим, что в 2017 году Королевская опера Лондона представила 20 опер и балетов на языке эмодзи.

В 2018-м Apple представила более 70 новых эмодзи. Как говорится на официальном сайте компании, новые эмодзи будут доступны владельцам почти всей продукции компании, а именно iPhone, iPad, Apple Watch и Mac. А пользоваться уже ими можно будет в конце 2018 года после обновления системы.

Apple анонсировала выход более 70 новых эмодзи

По словам представителей компании, дизайн новинки создан на основе утвержденного набора символов Unicode 11.0 и включает широкий ассортимент причесок и оттенков волос, чтобы лучше изобразить рыжих, седых, кудрявых и даже бритоголовых людей.

Кроме того, именно лицо новых эмодзи будет включать больше выражений: холодное лицо, красивое лицо, лицо с сердечками и с просьбой.

Благодаря новым эмодзи от Apple можно будет демонстрировать еще больше эмоций

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Также появятся в списке эмодзи и новые символы животных – в частности, кенгуру, павлин, рак, попугай, лобстер. В то же время полнится набор эмодзи еды: манго, латук, капкейк, мункейк и тому подобное.

Как подчеркивают в Apple, появятся новые эмодзи и по таким темам, как спорт и символы, а также супергерой-эмодзи, софтбол-эмодзи, эмодзи амулета назар (от сглаза) и эмодзи бесконечности.

Новые эмодзи от Apple пополнятся не только изображениями людей

Напомним, осенью 2017 года официальный аккаунт государства Украина в Twitter обратился к Apple и Google с просьбой добавить эмодзи с борщом.

Что такое эмодзи?

Это особый язык идеограмм и смайлов, которые широко используют в электронных сообщениях и на страницах сайтов. С японского "эмодзи" переводится как "слово в картинке". Впервые их разработал в 1990 году сотрудник коммуникационной компании NTT Docomo Шигетака Курита, однако тогда они использовались только в пейджерах, правда, в 2011 году компания Apple первой включила их в раскладку клавиатуры для смартфонов.

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