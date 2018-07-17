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Всемирный день эмодзи: Apple анонсировала крутой сюрприз

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17 июля – Всемирный день эмодзи
17 июля – Всемирный день эмодзи / Davide Bianca / Unit9

17 июля почти в каждой стране отмечают Всемирный день эмодзи, а начат этот неофициальный праздник был еще в 2014 году. По такому случаю компания Apple объявила о предстоящем появлении более 70 новых смайлов.

День эмодзи был основан в 2014 году, а идея принадлежит Джереми Берджу, который является и членом нескольких комитетов консорциума Unicode, и основателем Emojipedia. Саму же дату, 17 июля, выбрали для празднования Дня эмодзи не случайно, поскольку именно она отображается на эмодзи-календаре.

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К слову, ежегодно ко Дню эмодзи проходят различные акции с участием мировых брендов. К примеру, в 2015-м в Канаде акцию к этому празднику запустила Pepsi, представив целую серию банок и бутылок с эмодзи.

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Рекламная эмодзи-кампания Pepsi

В 2016 году Sony Pictures Animation обнародовала имя первого актера, который принял участие в работе над "Эмодзи-фильмом" в этот день. А в 2016-м акции в честь Дня эмодзи проводили Disney, General Electric, Twitter и Coca-Cola.

Добавим, что в 2017 году Королевская опера Лондона представила 20 опер и балетов на языке эмодзи.

В 2018-м Apple представила более 70 новых эмодзи. Как говорится на официальном сайте компании, новые эмодзи будут доступны владельцам почти всей продукции компании, а именно iPhone, iPad, Apple Watch и Mac. А пользоваться уже ими можно будет в конце 2018 года после обновления системы.

Apple, емодзі, День Емодзі, інтернет

Apple анонсировала выход более 70 новых эмодзи

По словам представителей компании, дизайн новинки создан на основе утвержденного набора символов Unicode 11.0 и включает широкий ассортимент причесок и оттенков волос, чтобы лучше изобразить рыжих, седых, кудрявых и даже бритоголовых людей.

Кроме того, именно лицо новых эмодзи будет включать больше выражений: холодное лицо, красивое лицо, лицо с сердечками и с просьбой.

Apple, емодзі, День Емодзі, інтернет

Благодаря новым эмодзи от Apple можно будет демонстрировать еще больше эмоций

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Также появятся в списке эмодзи и новые символы животных – в частности, кенгуру, павлин, рак, попугай, лобстер. В то же время полнится набор эмодзи еды: манго, латук, капкейк, мункейк и тому подобное.

Как подчеркивают в Apple, появятся новые эмодзи и по таким темам, как спорт и символы, а также супергерой-эмодзи, софтбол-эмодзи, эмодзи амулета назар (от сглаза) и эмодзи бесконечности.

Apple, емодзі, День Емодзі, інтернет

Новые эмодзи от Apple пополнятся не только изображениями людей

Напомним, осенью 2017 года официальный аккаунт государства Украина в Twitter обратился к Apple и Google с просьбой добавить эмодзи с борщом.

Что такое эмодзи?
Это особый язык идеограмм и смайлов, которые широко используют в электронных сообщениях и на страницах сайтов. С японского "эмодзи" переводится как "слово в картинке". Впервые их разработал в 1990 году сотрудник коммуникационной компании NTT Docomo Шигетака Курита, однако тогда они использовались только в пейджерах, правда, в 2011 году компания Apple первой включила их в раскладку клавиатуры для смартфонов.

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Теги: Техно Гаджеты Сеть Соцсети Интернет
Источник: 24 Канал
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