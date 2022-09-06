ВСУ наступают по всем фронтам: как ничтожество кремля играет на руку Украине

У русских есть ряд причин для волнения. И речь не только об эффективном наступлении на Юге, но и на других направлениях. Рассказываем, где нашим военным уже удалось добиться успехов.

В вопросе о наступлении наших военных сразу по нескольким направлениям попытался разобраться журналист 24 канала Алексей Печий. Он также анализировал ситуацию в кремле и отношение международных партнеров к событиям вокруг фронта.

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ВСУ насыпают оккупантам не только на Юге Украины, но и в других направлениях. Такое заявление сделал Владимир Зеленский, а уже сегодня поступает информация об успехах наших военных на Харьковщине. Более того, украинские защитники прорываются еще и на Луганщине, а глава ОВА Сергей Гайдай намекает, что для успеха ВСУ в этом районе нужно освобождение города Изюм на Харьковщине. Все действия украинских военных четко связаны между собой и очевидно, что ВСУ к этому хорошо готовились.

Именно поэтому в кремле в последние дни наблюдается паника, которую пытаются скрыть отдельными заявлениями. В частности, сегодня песков снова заговорил об условиях переговоров. А еще начал обещать, что россия готова вкладывать огромные деньги в восстановление Донбасса после его якобы освобождения. Это очередная попытка обмануть местное население, все чаще приобщающееся к партизанщине.

Но путин отчаянно не хочет признавать поражение, а потому западная разведка сообщает, что кремль в отчаянии пытается купить снаряды и ракеты в Северной Корее. В Белом доме признались, что ситуация резко изменилась, по сравнению с началом полномасштабной фазы войны. Теперь США передают мощное оружие Украине, не оглядываясь на реакцию страны-агрессорки.

Итак, о сегодняшних успехах наших военных на фронте, а также о перспективах продолжения этой войны с учетом все более асимметричных потенциалов ВС Украины и россии – дальше и поговорим.

Контрнаступление развивается не только на Юге

Накануне в Институте по изучению войны подтвердили, что контрнаступление Сил обороны Украины заметно развивается не только на Юге, но и на Востоке. Украинские войска продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области, освободили Высокополье на востоке области и закрепились за рекой Северский Донец в Донецкой области, в частности речь идет о населенном пункте Озерное. Еще вчера аналитики признавали, что такой прорыв ВСУ на Донбассе свидетельствует о том, что враги уже не могут адекватно контролировать ситуацию даже на захваченных территориях. А значит, продвижение наших военных вперед по всем направлениям стало лишь вопросом времени.

После этого Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении заявил, что получил "хорошие новости" от Генштаба ВСУ и украинской разведки. Но деталей не раскрыл. Единственное, о чем говорил Зеленский, – это об освобождении населенного пункта на востоке Донецкой области, двух населенных пунктов на Юге, а также о продвижении и возвращении "определенных высот" на Восточном направлении. То есть уже было понятно, что ВСУ наступают не только на Юге, но, по меньшей мере, еще и на Донбассе. Позже мы начали получать локальные доказательства этого тезиса.

Впрочем, еще позже в интервью телеканалу ABC News, Зеленский на вопрос "почему контрнаступление началось именно с Херсона?", намекнул, что это не совсем правда. Мол, наступление продолжается по многим направлениям, но раскрывать все детали не стоит, чтобы враг получил сюрприз.

То есть, накануне Зеленский намекнул, что сюрпризы ждут оккупантов не только на Юге. И здесь действительно есть интересные подробности. Но сначала обсудим, что происходит на самой Херсонщине, где ВСУ продолжают уничтожать врага.

Смелость оккупантов буквально выветрилась

В Институте по изучению войны утверждают, что украинское контрнаступление ощутимо ослабляет логистические и административные возможности россии на оккупированном Юге. А это в свою очередь сеет раздор в рядах оккупантов и коллаборантов. Здесь стоит лишь обратить внимание на один эпизод, казалось бы, не причастный к самой войне. Назначенный российскими военными так называемый "заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области" кирилл стремусов накануне сообщил российскому СМИ, что псевдореферендум о присоединении Херсона и области к россии будет "поставлен на паузу" из соображений "безопасности".

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Но, когда стало понятно, что это еще больше разжигает панику среди оккупантов, тот же стремоусов заявил, что он якобы не призывал к паузе в проведении голосования, ведь дата "референдума" вообще еще не назначена. Хотя раньше он уверял, что все готово, но из соображений безопасности референдум переносят на неопределенный срок. Оба заявления стремоусова указывают на высокий уровень дезорганизации внутри оккупационных режимов, что, конечно, усиливается последствиями контрнаступления. И такая дезорганизация врага нам только на руку. Ведь украинские силы намерены постепенно сводить на нет российские тактические и оперативные возможности в Херсонской области. Соответственно, это будет влиять и на возможность администрирования оккупационных чиновников.

Кроме того, ВСУ активно уничтожают и возможности врага к ведению войны. По данным ОК "Юг", за минувшие сутки ВСУ уничтожили 4 склада с боеприпасами, много живой силы врага и один вертолет Ка-52. Причем, уничтожение вертолета – это отдельный эпизод. Захватчики в районе Новогригоровки попытались на нем атаковать наши позиции, но защитники Украины открыли огонь и "приземлили" российский "Аллигатор". Кроме того, снова активно работала и авиация, и ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ.

С мостами тоже отдельная история. В частности, как накануне заявили в совместном координационном пресс-центре сил обороны Юга, все переправы в Херсонской области находятся под полным огненным контролем ВСУ. Главная задача сегодня – создать невыносимые условия для оккупантов, чтобы они сдавали свои позиции без боя. Накануне мы с вами уже обсуждали, что на Каховском мосту в реку обрушилась секция в 20 метров. Следовательно, этот мост уже не пригоден для передвижения.

Сегодня же спутник Planet Labs зафиксировал уничтоженный понтонный мост в районе села Дарьевка Херсонской области. Его русские оккупанты использовали для пересечения реки Ингулец. Как пошутили в ОК "Юг", понтонная переправа оккупантов также "устала". Так что для передвижения она больше не пригодна.

Кроме того, захватчики еще и обустроили вблизи переправы базу, где хранили боеприпасы и технику. Но на снимках видно, что и там вдруг произошел пожар. Поэтому это направление для российских военных точно не безопасно, и перебросить через него подкрепление уже невозможно.

Такая же участь подвигла и Антоновский мост. "Гауляйтер" Херсонщины кирилл стремусов заявил, что оккупационные власти уже даже не планируют принимать новые меры для его восстановления. Этот объект полностью закрыт, даже для пешего перемещения гражданских.

Терроризм в Энергодаре и вблизи ЗАЭС продолжается

И вот когда даже пропагандисты не могут скрыть результатов контрнаступления ВСУ на Юге, враги прибегают к очередным террористическим методам. В частности, накануне они снова усилили обстрелы Энергодара и Запорожской АЭС, в результате чего повредили линию электропередач, соединяющую станцию с украинской сетью. Сегодня же днем городской голова Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что после мощного взрыва в городе исчезли свет и водоснабжение.

Российские пропагандисты также подтвердили, что город обесточен и традиционно обвиняют в этом ВСУ. Оккупанты говорят, что повреждена линия электропередачи в районе ЗАЭС. Следовательно, угроза ядерного терроризма только усугубляется. Именно поэтому украинские власти добиваются гуманитарного коридора для безопасной эвакуации жителей населенных пунктов, расположенных вблизи захваченной Запорожской атомной электростанции. Но россия отказывает в этом, беря людей фактически в заложники и используя их в роли живого щита перед наступлением ВСУ. Об этом накануне сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она пояснила, что ситуация вокруг крупнейшей АЭС в Европе из-за постоянных обстрелов со стороны российской армии остается напряженной.

Так же, как щит против наступления ВСУ, враги используют школы и храмы московского патриархата. В Генштабе сообщили, что захватчики размещают личный состав и военную технику в детском саду в Верхнем Рогачике и в храме в Красном Маяке Херсонской области. Кроме того, они используют Святотроицкий храм в Малой Камышевахе Харьковской области в качестве полевого госпиталя.

ВСУ продвигаются в Луганской области, но ситуация там сложная

Впрочем, ВСУ все равно достают российских бойцов так, чтобы не повредить школы и храмы, а также не подвергать мирное население опасности. И как и говорил президент Зеленский, контрнаступление наших военных продолжается не только на Юге. Накануне глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ ведут контрнаступательные действия в Луганской области. Более того, украинским воинам удалось частично продвинуться и закрепиться на новых позициях. Кроме того, по словам главы ОВА, из-за "ударов" на российских складах в последние дни враг потерял до 400 бойцов и около 100 единиц техники. Так же есть определенные успехи и в Донецкой области, но стоит дождаться официальных сообщений от Генштаба.

Именно поэтому, в кремле активизировали свою идеологическую работу и в панике призывают боевиков из так называемых "лднр" не сдаваться и идти умирать за помешанные амбиции путина. Сегодня спикер путина дмитрий песков пытался кичиться тем, что на Донбасс совсем скоро может приехать диктатор. Пока же россия планирует грандиозные планы по восстановлению и развитию Донбасса. По его словам, цитирую: "и строительство ведется, и вводятся новые объекты, принимаются энергичные меры по восстановлению всех систем жизнеобеспечения". Песков убеждает, что работа на Донбассе ведется активно, и "там работает много тысяч человек".

Но это ложь, которую кремль распространяет с одной целью – еще раз обмануть жителей региона. Так же как это накануне делал путин на Камчатке, рассказывая о том, какие мужественные боевики "днр". Накануне я уже говорил, что это обычное отчаяние – путин пытается мобилизовать как можно больше сил среди боевиков. Но сегодня эта информация была подтверждена и в Институте по изучению войны. Но добавили там еще одну ужасную деталь – кремль бросает на передовую именно мобилизованных жителей Донбасса, а потом пускает российских военных. По сути, происходит зачистка региона от местных.

Но также известно, что на оккупированных территориях Луганской области скоро не останется мужчин, ведь забирают на войну практически всех. И вот сегодня Сергей Гайдай сообщил шокирующую правду – россияне проводят принудительную "мобилизацию" на захваченных территориях Украины, забирая мужчин из предприятий. На их же место присылают российских гастарбайтеров или женщин. То есть, происходит фактическое замещение местного населения россиянами.

Впрочем, ВСУ сейчас делает все возможное, чтобы деоккупировать все захваченные россиянами территории. В частности, поступает информация об ожесточенных боях за Балаклею Харьковской области, так же не спокойно врагам и на Изюмском направлении. Но подробнее мы с вами сможем обсудить эти успехи ВСУ только после официального подтверждения Генштаба ВСУ. Пока же держим кулаки за наших защитников. Единственное о чем можно сказать – российские пропагандисты в панике, ведь не понимают, как же теперь объяснять "населению" масштабное контрнаступление ВСУ, которое, по их словам, захлебнулось еще несколько дней назад.

На фоне этого в кремле в очередной раз заявили, что речь о встрече путина и Зеленского не идет. Дмитрий песков подчеркнул, что нужно сделать определенную работу и построить фундамент тех договоренностей, которые можно зафиксировать на самом высоком уровне. И мол, только после этого возможна встреча двух президентов. Но я просто напомню, что Зеленский еще Эрдогану заявил: сначала россияне уходят с нашей земли, а потом, возможно, Украина пойдет на переговоры.

От россии отвернулись почти все

Но такие заявления пескова, а также полное информационное игнорирование того, что россияне уже стратегически проиграли, имеют свою обратную сторону медали. И путин прекрасно понимает, что его армии уже практически нечем воевать. И это не пустые слова. Например, Британская разведка утверждает, что у россии есть трудности с поддержкой запасов беспилотников, ведь они просто не могут собирать новые из-за санкций Запада.

россияне запускают свои беспилотники на линии фронта на Херсонщине около 25 раз в сутки. В августе этот показатель в среднем составлял – 50 вылетов. Но в августе на Юге было спокойнее.

Следовательно, ограниченная доступность разведывательных БПЛА усугубляет тактическую ситуационную информированность командиров, а также все больше усложняет российские операции. А восстановить эти беспилотники нечем.

Кроме того, так называемая "вторая армия мира" скатилась уже к тому, что покупает снаряды и ракеты средней дальности в Северной Корее. Об этом пишет издание NYT. Так, по данным американской разведки, о закупке россией артиллерийских снарядов и ракет в КНДР стало известно через несколько дней после того, как страна-агрессорка получила первые партии беспилотников иранского производства.

А это уже свидетельство того, что от кремля отвернулось абсолютное большинство стран, еще недавно называвшихся дружественными для нее. Москва долго надеялась, что Китай поможет преодолеть западные санкции и поставлять технологии и оружие для российской армии. Но несмотря на покупку Китаем у россии нефти со скидкой, Пекин уважает экспортный контроль. Он не пытается продавать военное оборудование или компоненты кремлю.

США больше не будут учитывать реакцию кремля

Вместо этого ВСУ уже сейчас может получать более мощное оружие от США. А ведь уже на носу пятое заседание формата Рамштайн в Германии. Издание The Hill сегодня пишет, что риторика поставок оружия Вашингтону сильно изменилась. Мол, раньше Белый дом еще оглядывался на реакцию кремля. Но после того, как союзники только увеличивали калибр оружия для ВСУ, а путин не выполнил ни одной из своих угроз, стало ясно, что король нагой. И вот теперь источники The Hill утверждают, что американские чиновники больше не учитывают потенциальную реакцию россии при принятии решений по поставке Украине оружия.

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