Со всех сторон были мины: в ВСУ рассказали, как происходило освобождение Ровнополя

В Минобороны Украины 26 июня подтвердили, что украинские военные вернули под свой контроль село Ровнополь Донецкой области. Сейчас там продолжаются стабилизационные мероприятия.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона рассказал, как происходила деоккупация населенного пункта, сообщает 24 Канал.

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Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления отметил, что со всех сторон Ровнополь был окружен минными полями очень сложного характера.

Инженерные войска пробили коридор и, собственно, таким образом произошла деоккупация. В настоящее время продолжаются стабилизационные мероприятия,

– заметил Шершень.

По его словам, в Ровнополе не было гражданских, ведь он – полностью разрушен.

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