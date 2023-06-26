Со всех сторон были мины: в ВСУ рассказали, как происходило освобождение Ровнополя
В Минобороны Украины 26 июня подтвердили, что украинские военные вернули под свой контроль село Ровнополь Донецкой области. Сейчас там продолжаются стабилизационные мероприятия.
Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона рассказал, как происходила деоккупация населенного пункта, сообщает 24 Канал.
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Как ВСУ освобождали Ровнополь
Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления отметил, что со всех сторон Ровнополь был окружен минными полями очень сложного характера.
Инженерные войска пробили коридор и, собственно, таким образом произошла деоккупация. В настоящее время продолжаются стабилизационные мероприятия,
– заметил Шершень.
По его словам, в Ровнополе не было гражданских, ведь он – полностью разрушен.Обратите внимание! Бойцы из 31 отдельной механизированной бригады уже продемонстрировали первые кадры из освобожденного Ровнополя.
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Успехи ВСУ на фронте: коротко
- Украинские военные преуспевают в Бахмуте. Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов сообщил, что защитники смогли несколько продвинуться в самом городе.
- ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что Силы обороны продолжают штурмы и выбивают россиян с позиций на флангах города.
- Также напомним, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что Вооруженные Силы Украины в конце прошлой недели начали контрнаступление в районах Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клищиевки, Курдюмовки, Орехово-Василовки. Наши защитники закрепляются на рубежах, которых достигли, и продолжают уничтожать россиян.
- В общем, за время наступления в июне украинским военным уже удалось освободить более 130 квадратных километров территории на Юге.
- В сети также показали кадры, как наши военные штурмовали позиции оккупантов. В штурме участвовали бойцы 1 роты 1 механизированного батальона 3 отдельной штурмовой бригады.