За три месяца до местных выборов в Киеве лидирует действующий мэр Виталий Кличко. Второе место фактически разделяют несколько кандидатов. Об электоральных тенденциях столицы Украины и возможных интригах на киевских выборах, – в нашем материале.

Какие факторы определяющие на выборах в Киеве

Как рассказал 24 каналу заместитель директора группы "Рейтинг" Любомир Мысов, местные выборы в связи с реформой децентрализации стали очень интересными. Борьба очень серьезная. Потому что теперь это реальная власть: распределение бюджета, влияния на процессы, площадка для выхода на общенациональный уровень.

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Выбирая местную власть, украинцы голосуют за определенную стабильность и понятность действий. Поэтому многие мэры сейчас имеют заоблачные рейтинги. Кличко также имеет высокие рейтинги, хотя у него есть определенная конкуренция,

– замечает Любомир Мысов.

Сейчас Сергей Притула на втором месте / Фото Facebook

По словам социолога, сейчас рейтинги Кличко, определяют два фактора. Первый – нет ощутимой конкуренции. У его оппонентов слабые избирательные кампании. Во-вторых, Кличко – действующий мэр, многое изменил в Киеве за пять лет. Его кампания построена на том, что он меняет облик столицы. Несмотря на все скандалы вокруг Кличко.

Ситуация в Киеве может критически измениться. На рейтинги могут повлиять скандалы, связанные с Кличко. Особенно, если это будет касаться коррупции, несправедливости в отношении граждан. Это то, что очень чувствительно для украинцев. Тогда расклады в рейтингах могут стать другими. Потому что нет четкого кандидата на втором месте,

– подчеркивает Мысов.

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Кого из кандидатов поддерживают киевляне:

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг" на выборах мэра Киева голоса распределяются так:

Виталий Кличко ("УДАР") – 37,5%;

Сергей Притула ("Голос") – 10,4%;

Ирина Верещук ("Слуга народа") – 8,4%;

Андрей Пальчевский (самовыдвижение) – 8,1%;

Алексея Гончаренко ("Европейская солидарность") – 4,8%;

Александр Попов (самовыдвижение) – 4,1%;

не определились – 8,5%.

Остальные кандидаты набирают менее 4% голосов. Если же брать опрос среди всех, кто уже определился с выбором и намерен голосовать, то отрыв у Кличко составляет более 30% – 41,7% против 11,6% у Притулы, который идет вторым.

Рейтинги кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала

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Какие факторы важны для выхода во второй тур выборов мэра Киева

Любомир Мысов напоминает: год назад, когда у "Слуги народа" были очень высокие рейтинги, любой кандидат от этой партии выиграл бы у Кличко. Впрочем, за этот период резко изменились общие настроения в стране. На местном уровне людям свойственен оптимизм. В Киеве местную ситуацию как правильную, оценивает около половины опрошенных.

"Для выхода во второй тур выборов мэра Киева определяющим является рейтинг партии "Слуга народа". В частности, Сергей Притула попадает в нишу новых кандидатов, соответствует предпочтениям избирателей, которые голосовали за "Слугу народа". На фоне негативной динамики рейтинга партии власти ее избиратель ищет альтернативу. Поэтому рейтинг кандидата от "Слуги народа" Ирины Верещук почти вдвое меньше, чем у самой партии", – отмечает Мысов.

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Эксперт подчеркивает: так называемые старые партии находятся в непонятном состоянии. Позитивная динамика в "Европейской солидарности" Порошенко в Киеве объясняется тем, что ее ассоциируют с Кличко. Поэтому у кандидата от "ЕС" Алексея Гончаренко очень мала поддержка. Но у партий "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" невысокие рейтинги. И их задача на осенних выборах – попасть в Киевсовет. И такая ситуация для этих партий критична во многих регионах. Местные партийные объекты действующих мэров рвут общеукраинские партии.

Каковы шансы у кандидата от "Слуги народа" Ирины Верещук / Фото Facebook

При этом Любомир Мысов замечает: динамика рейтинга "Слуги народа" в Киеве нисходящая, учитывая общую картину по стране. Идет разочарование из-за чрезвычайно высоких ожиданий после прихода к власти Зеленского. Но высокие ожидания рано или поздно исчезают.

Задача "Слуги народа" – зафиксироваться в какой-то точке и удержать свои рейтинги. В момент выборов те, кто не определился, как правило, голосуют за лидерские партии. Выборы короткие. Партия власти может сделать какой-то интересный шаг перед выборами, и это поднимет ее рейтинги,

– считает Любомир Мысов.