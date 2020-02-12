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      Выборы на Донбассе планируем провести на 100% по украинскому законодательству, – Ермак

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      Андрей Ермак / Ua.news

      Офис президента планирует провести выборы на Донбассе в соответствии с украинским законодательством. Для этого нужно, чтобы на территории не было иностранных военных группировок, а граница перешла под контроль Украины.

      Об этом новоназначенный руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал во время брифинга.

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      "Согласно украинскому законодательству невозможно проводить выборы, если на территории есть любая иностранная военная группировка или незаконно вооруженные люди, а граница Украины не контролируется правительством Украины. Выборы мы планируем провести на 100% по нашему законодательству", – отметил Ермак.

      Также добавил, что одним из очень важных факторов они считают развитие Донбасса.

      "Мы должны сделать из Донбасса действительно цветущий край, в котором будет развиваться экономика. Я говорил, что у нас есть мечта (которую будут осуществлять, – 24 канал) после окончания войны, возвращения территорий и установления контроля над границей. Мы хотим сделать там современный экономический хаб. Завести какие-то новые технологии, бизнесы. Это действительно наша территория, и она заслуживает того, чтобы получить вторую жизнь", – сказал глава Офиса президента.

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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Офіс Президента Андрей Ермак Новости политики Украина – Россия
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