Выборы на Донбассе планируем провести на 100% по украинскому законодательству, – Ермак

Офис президента планирует провести выборы на Донбассе в соответствии с украинским законодательством. Для этого нужно, чтобы на территории не было иностранных военных группировок, а граница перешла под контроль Украины.

Об этом новоназначенный руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал во время брифинга.

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"Согласно украинскому законодательству невозможно проводить выборы, если на территории есть любая иностранная военная группировка или незаконно вооруженные люди, а граница Украины не контролируется правительством Украины. Выборы мы планируем провести на 100% по нашему законодательству", – отметил Ермак.

Также добавил, что одним из очень важных факторов они считают развитие Донбасса.

"Мы должны сделать из Донбасса действительно цветущий край, в котором будет развиваться экономика. Я говорил, что у нас есть мечта (которую будут осуществлять, – 24 канал) после окончания войны, возвращения территорий и установления контроля над границей. Мы хотим сделать там современный экономический хаб. Завести какие-то новые технологии, бизнесы. Это действительно наша территория, и она заслуживает того, чтобы получить вторую жизнь", – сказал глава Офиса президента.