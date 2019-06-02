Выборы против экономики: перед какими угрозами стоит Украина

Украинцы вместе с новым президентом получили политический кризис. А где политическая нестабильность, там в Украине и экономические риски. Повлияет ли подготовка к парламентским выборам на стабильность курса гривны и рост цен, а также как это скажется на сотрудничестве с Международным валютным фондом – выяснили журналисты 24 канала.

Призывы к дефолту и его возможные последствия

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что даже разговоры о дефолте не добавляют стабильности и достаточно вредны для страны.

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Негативный эффект от предположений, что Украина может отказаться платить по долгам, действительно не заставил себя ждать. Иностранные инвесторы отказались покупать украинские облигации. Накануне Министерство финансов закупило их на рекордно малую сумму – миллиард гривен.

Напомним, что украинский олигарх Игорь Коломойский призвал Зеленского к дефолту по задолженности. Из-за влияния олигарха на президента-новичка беспокойство в обществе только растет.



Какими могут быть последствия дефолта

После комментариев Коломойского британской газете гривна в тот же день подешевела на 20 копеек. За последние полгода иностранцы вложили в государственные облигации почти 35 миллиардов гривен. Это оказало большое влияние на национальную валюту.

Иностранцев, владеющих украинским ОВГЗ стало очень много. Собственно, укрепление гривны в последнее время, это результат того, что зашло много спекулятивного капитала в Украину. Последствия дефолта для Украины, особенно для рядового гражданина, будут чрезвычайно неприятными,

– уверен Иван Компан, преподаватель Эдинбургской бизнес-школы.

Дискуссии на тему дефолта начались одновременно с разговорами о досрочных парламентских выборах и решениями украинских судов об отмене национализации "Приватбанка".

Эксперты же уверены, что кризис выгоден только олигархам, которые держат деньги за рубежом в иностранной валюте, и планируют за бесценок скупить привлекательные предприятия. Экономист и программный директор партии "Голос" Павел Кухта убежден, что Украина сейчас совершенно не в той ситуации, в которой были государства, вынужденные объявить дефолт.

"У нас сейчас есть большие выплаты, но уже в последующие годы они будут уменьшаться. То есть никакого повода идти на дефолт и создавать новый кризис в Украине, снова делать людей бедными, нет никакого смысла", – подчеркнул он.

О дальнейших перспективах сотрудничества с МВФ

Еще одна кость, которую активно вбрасывают в информационное пространство перед выборами – разрыв сотрудничества с МВФ. Недавно член Кабмина Александр Саенко пытался убедить прессу и общественность, что эксперты отменили встречи из-за роспуска парламента. Хотя последние две недели миссия работает в Украине и активно встречается с топ-чиновниками, в том числе с президентом Владимиром Зеленским.

Отметим, что 30 мая после всех запланированных встреч миссия уехала из Украины и вернется после формирования нового состава правительства. Экономический эксперт Сергей Фурса убежден, что очередной транш Украина точно получит не летом. Одной из причин является именно досрочные выборы.

С другой стороны, сейчас мы реально можем где-то в сентябре сформировать новое правительство и тогда будем говорить не о получении этого второго транша, а о новой программе. Где условия будут сохранены старые, просто будут поставлены новые вопросы, такие как рынок земли,

– объяснил он.

То есть сами по себе досрочные выборы не окажут негативного эффекта ни на гривну, ни на инфляцию. Главное, чтобы новоизбранные депутаты не медлили с созданием коалиции и Кабинета министров.

В октябре-ноябре критически важно подписать новую программу с МВФ. Тогда будут все шансы к зиме получить транш от Фонда и макрофинансовую помощь от Евросоюза и Всемирного банка. Ведь в декабре нам нужно выплатить долги в три миллиарда долларов.