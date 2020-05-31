Как выглядит платная камера в СИЗО и скандал из-за COVID-19 – Видео недели
24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.
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Платная камера во львовском СИЗО
Во львовском СИЗО появилась платная камера. Это двухместный "тюремный" номер со всеми удобствами, на его обустройство ушел месяц. В камере с улучшенными условиями плазменный телевизор, отдельный душ и кондиционер.
Смотрите видео: сколько стоит такое удовольствие в неволе и как выглядит
В Испании вспыхнул скандал из-за COVID-19
В Испании разгорелся скандал вокруг домов престарелых. Там от коронавируса в общем умерли более 19 тысяч пенсионеров. И все из-за ненадлежащих условий ухода за ними и пренебрежения персоналом правилами безопасности.
Смотрите видео: что произошло в доме престарелых
Жестокие протесты из-за наступления Пекина
Жители Гонконга несмотря на запрет на массовые собрания снова начали протестовать из-за наступления Пекина на их автономию. В мегаполисе произошли столкновения между полицией и протестующими. 300 человек задержали.
Смотрите видео: чего добиваются жители Гонконга
Как создавали первое в Украине инклюзивное ателье
В 2019 году во Львове появилось первое в Украине инклюзивное ателье Lady Di atelie. Благодаря такой инициативе женщины с инвалидностью имеют возможность работать, а мамы, у которых дети с синдромом Дауна или аутизмом, могут хоть немного уделить время себе.
Смотрите видео: как появилась идея создания
Четверо киевлян решили отмыть столицу от грязи
Четверка киевлян – Соломия, Виталий, Николай и Елисей – в прямом смысле решила отмыть Киев. Городское движение с названием "Киев, мой" создал Виталий Оноприенко. Мужчина рассказал, что ему надоела грязь и антисанитария в центре города, на которые совсем не обращают внимания коммунальные службы.
Смотрите видео: для чего организовали такую акцию