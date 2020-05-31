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Платная камера во львовском СИЗО

Во львовском СИЗО появилась платная камера. Это двухместный "тюремный" номер со всеми удобствами, на его обустройство ушел месяц. В камере с улучшенными условиями плазменный телевизор, отдельный душ и кондиционер.

Смотрите видео: сколько стоит такое удовольствие в неволе и как выглядит

В Испании вспыхнул скандал из-за COVID-19

В Испании разгорелся скандал вокруг домов престарелых. Там от коронавируса в общем умерли более 19 тысяч пенсионеров. И все из-за ненадлежащих условий ухода за ними и пренебрежения персоналом правилами безопасности.

Смотрите видео: что произошло в доме престарелых

Жестокие протесты из-за наступления Пекина

Жители Гонконга несмотря на запрет на массовые собрания снова начали протестовать из-за наступления Пекина на их автономию. В мегаполисе произошли столкновения между полицией и протестующими. 300 человек задержали.

Смотрите видео: чего добиваются жители Гонконга

Как создавали первое в Украине инклюзивное ателье

В 2019 году во Львове появилось первое в Украине инклюзивное ателье Lady Di atelie. Благодаря такой инициативе женщины с инвалидностью имеют возможность работать, а мамы, у которых дети с синдромом Дауна или аутизмом, могут хоть немного уделить время себе.

Смотрите видео: как появилась идея создания

Четверо киевлян решили отмыть столицу от грязи

Четверка киевлян – Соломия, Виталий, Николай и Елисей – в прямом смысле решила отмыть Киев. Городское движение с названием "Киев, мой" создал Виталий Оноприенко. Мужчина рассказал, что ему надоела грязь и антисанитария в центре города, на которые совсем не обращают внимания коммунальные службы.

Смотрите видео: для чего организовали такую акцию