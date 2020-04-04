Выпуск новостей на 11:00: Чествование памяти жертв COVID-19 в Китае. Ограничения на Буковине

В выпуске новостей за 4 апреля по состоянию на 11:00 – в Китае сегодня чествуют память жертв COVID-19. В десять утра по местному времени город остановился на 3 минуты. В Черновицкой области сегодня вводят режим максимального ограничения перемещения людей. Глава области Сергей Осадчук призвал буковинцев не покидать домов с 13:00 субботы до 6:00 понедельника.

Также в выпуске: Елена Зайцева и Геннадий Дронов, которых обвиняют в смертельном ДТП на Сумской в Харькове, будут отбывать полный срок наказания. То есть сидеть в тюрьме 10 лет. Высший Антикоррупционный суд взыскал с Максима Микитася 80 миллионов гривен.