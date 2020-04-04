Випуск новин за 11:00: Вшанування пам'яті жертв COVID-19 у Китаї. Нові обмеження на Буковині

У випуску новин за 4 квітня станом на 11:00 – у Китаї сьогодні вшанувують пам'ять жертв COVID-19. О десятій ранку за місцевим часом місто зупинилося на 3 хвилини. В Чернівецькій області сьогодні запроваджують режим максимального обмеження переміщення людей. Очільник області Сергій Осадчук закликав буковинців не залишати домівок з 13:00 суботи до 6:00 понеділка.

Також у випуску: Олена Зайцева та Геннадій Дронов, яких обвинувачують у смертельній ДТП на Сумській у Харкові, відбуватимуть повний термін покарання. Тобто сидітимуть у в'язниці 10 років. Вищий Антикорупційний суд стягнув з Максима Микитася 80 мільйонів гривень.