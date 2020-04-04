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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 11:00: Вшанування пам'яті жертв COVID-19 у Китаї. Нові обмеження на Буковині

      Випуск новин -

      У випуску новин за 4 квітня станом на 11:00 – у Китаї сьогодні вшанувують пам'ять жертв COVID-19. О десятій ранку за місцевим часом місто зупинилося на 3 хвилини. В Чернівецькій області сьогодні запроваджують режим максимального обмеження переміщення людей. Очільник області Сергій Осадчук закликав буковинців не залишати домівок з 13:00 суботи до 6:00 понеділка.

      Також у випуску:

      Олена Зайцева та Геннадій Дронов, яких обвинувачують у смертельній ДТП на Сумській у Харкові, відбуватимуть повний термін покарання. Тобто сидітимуть у в'язниці 10 років.

      Вищий Антикорупційний суд стягнув з Максима Микитася 80 мільйонів гривень.

      Теги: Китай Новини Чернівців Випуск новин
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