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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 10:00: Новый пожар на Житомирщине. Рекордные показатели по COVID-19 в Китае

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 апреля по состоянию на 10:00 – в Житомирской области вспыхнул новый угрожающий пожар, горит лес в Поясковском лесничестве. Пламя пытаются потушить с помощью авиации. Рекордно низкие показатели заражений коронавируса зафиксировали в Китае. За минувшие сутки там обнаружили 6 новых инфицированных. Это – самый низкий показатель с начала эпидемии.

      Також у випуску: 

      Мер Івано-Франківська вибачився за некоректне висловлювання щодо ромів та пояснив свої слова. Мовляв, йшлося про конкретну групу осіб, яка постійно порушує режим карантину та жебракує.

      Рада збереться на нове позачергове засідання. Депутати, зокрема, візьмуться за постанови про скасування голосування за зміни до свого регламенту. 

      САП перекваліфікувала справу щодо так званих "плівок Єрмака" зі зловживання впливом на шахрайство. А також передала її з НАБУ до Нацполіції.

      Поки низка держав Європи поступово виходять з карантину, Білорусь його так не запровадила на загальнонаціональному рівні. 

      Теги: Новости Житомира Пожар Китай Выпуск новостей
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