Выпуск новостей за 10:00: Оценка инвесторами назначений Зеленского. Сильные дожди в Польше

В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 10:00 – президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала заявил, что дальнейшие назначения на высокие должности людей из круга бизнесмена Игоря Коломойского могут вызвать отток инвестиций из Украины. Сильные дожди наделали беды в Польше. По меньшей мере три десятка человек эвакуировали из подтопленных домов в Малопольском воеводстве.

Также в выпуске: Указ о роспуске Рады официально опубликовали. С кем Геннадий Кернес идет на парламентские выборы. На Львовщине дожди угрожают урожаю.

Источник: 24 канал