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      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Выпуск новостей за 10:00: Оценка инвесторами назначений Зеленского. Сильные дожди в Польше

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 10:00 – президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала заявил, что дальнейшие назначения на высокие должности людей из круга бизнесмена Игоря Коломойского могут вызвать отток инвестиций из Украины. Сильные дожди наделали беды в Польше. По меньшей мере три десятка человек эвакуировали из подтопленных домов в Малопольском воеводстве.

      Также в выпуске:

      Указ о роспуске Рады официально опубликовали.

      С кем Геннадий Кернес идет на парламентские выборы.

      На Львовщине дожди угрожают урожаю.

      blog_ava
      Опубликовали указ Зеленского о роспуске Рады: документ уже вступил в силу
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      Теги: Владимир Зеленский Выпуск новостей Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 канал
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