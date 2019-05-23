Выпуск новостей за 10:00: Оценка инвесторами назначений Зеленского. Сильные дожди в Польше
В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 10:00 – президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала заявил, что дальнейшие назначения на высокие должности людей из круга бизнесмена Игоря Коломойского могут вызвать отток инвестиций из Украины. Сильные дожди наделали беды в Польше. По меньшей мере три десятка человек эвакуировали из подтопленных домов в Малопольском воеводстве.
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Источник: 24 канал
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