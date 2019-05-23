10:54
23 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Палац для Кірріла. Black Jack і Більярд
      Вєсті Кремля
      23:42, 22 травня
      Вєсті.UA: "Скринька Пандори" Зеленського. Гройсман український Крістіан Бейл
      Вєсті.UA
      20:26, 22 травня
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, 22 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 10:00: Оцінка інвесторів щодо призначень Зеленського. Сильні дощі в Польщі

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 травня станом на 10:00 – президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіала заявив, що подальші призначення на високі посади людей з кола бізнесмена Ігоря Коломойського можуть спричинити відтік інвестицій з України. Сильні дощі наробили лиха в Польщі. Щонайменше три десятки людей евакуювали з підтоплених домівок у Малопольському воєводстві.

      Також у випуску:

      Указ про розпуск Ради офіційно опублікували.

      З ким іде Геннадій Кернес на парламентські вибори.

      На Львівщині дощі загрожують врожаю.

      blog_ava
      Головні новини 22 травня: провал виборчих законів у Раді та нові гучні призначення Зеленського
      сьогодні
      7216
      Теги: Випуск новин Володимир Зеленський Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Афера з паспортами Росії: жителів "ЛДНР" ошукали на мільйони рублів
      сьогодні , 08:40 Афера з паспортами Росії: жителів "ЛДНР" ошукали на мільйони рублів
      Олексій Чибісов 2809
      США ввели санкции против российских оборонных заводов
      22 травня , 22:00 США ввели санкции против российских оборонных заводов
      Злой Одессит 1230
      Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      22 травня , 20:30 Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      Іван Яковина 1248
      Гра у піддавки: до чого може призвести референдум про мир з Росією
      22 травня , 20:02 Гра у піддавки: до чого може призвести референдум про мир з Росією
      Світлана Попова 4837
      Хмародер довоєнного Львова: страхова установа, яка стала витвором мистецтва
      22 травня , 19:31 Хмародер довоєнного Львова: страхова установа, яка стала витвором мистецтва
      Мирослава Ляхович 2112
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук