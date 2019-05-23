Випуск новин за 10:00: Оцінка інвесторів щодо призначень Зеленського. Сильні дощі в Польщі
У випуску новин за 23 травня станом на 10:00 – президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіала заявив, що подальші призначення на високі посади людей з кола бізнесмена Ігоря Коломойського можуть спричинити відтік інвестицій з України. Сильні дощі наробили лиха в Польщі. Щонайменше три десятки людей евакуювали з підтоплених домівок у Малопольському воєводстві.
Також у випуску:
Указ про розпуск Ради офіційно опублікували.
З ким іде Геннадій Кернес на парламентські вибори.
На Львівщині дощі загрожують врожаю.
Джерело: 24 канал
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