Випуск новин за 10:00: Оцінка інвесторів щодо призначень Зеленського. Сильні дощі в Польщі

У випуску новин за 23 травня станом на 10:00 – президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіала заявив, що подальші призначення на високі посади людей з кола бізнесмена Ігоря Коломойського можуть спричинити відтік інвестицій з України. Сильні дощі наробили лиха в Польщі. Щонайменше три десятки людей евакуювали з підтоплених домівок у Малопольському воєводстві.

Також у випуску: Указ про розпуск Ради офіційно опублікували. З ким іде Геннадій Кернес на парламентські вибори. На Львівщині дощі загрожують врожаю.

Джерело: 24 канал