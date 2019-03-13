Выпуск новостей за 10:00: Помощь украинской армии от Пентагона. Слезоточивый газ в школе
В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 10:00 – в США планируют выделить 250 миллионов долларов на поддержку армии и спецслужб Украины. Об этом говорится в проекте бюджета Пентагона в рамках "Европейской инициативы сдерживания". В Николаевской области ученик разбрызгал слезоточивый газ в школе. За медицинской помощью обратились 19 учеников и один учитель.
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Источник: 24 канал
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