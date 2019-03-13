Выпуск новостей за 10:00: Помощь украинской армии от Пентагона. Слезоточивый газ в школе

В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 10:00 – в США планируют выделить 250 миллионов долларов на поддержку армии и спецслужб Украины. Об этом говорится в проекте бюджета Пентагона в рамках "Европейской инициативы сдерживания". В Николаевской области ученик разбрызгал слезоточивый газ в школе. За медицинской помощью обратились 19 учеников и один учитель.

Также в выпуске: Двоих активистов "Нацкорпуса" посадили под домашний арест. Во Львове показали меч, который принадлежал викингам. В ООН назвали украинских моряков в России военнопленными.