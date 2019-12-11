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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Выпуск новостей за 10:00: Задержание украинца в Польше. Встреча Лаврова с Трампом и Помпео

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 декабря по состоянию на 10:00 – в Польше арестовали украинца, который хотел совершить теракт. Подозреваемый, по данным прокуратуры, начинил машину взрывчаткой и планировал взорвать ее возле торгового цента в городе Пулавы. Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео встретились с главой российского МИД Сергем Лавровым. Тот прибыл в Вашингтон с визитом.

      Также в выпуске:

      Чилийский самолет, летевший в Антарктиду и пропавший накануне, до сих пор ищут.

      Директору Одесского колледжа, в котором произошел масштабный пожар, объявили подозрение.

      В Черновцах разоблачили полицейского, который работал под наркотиками.

      Украину накроет густой туман: синоптики назвали области
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      Теги: Сергей Лавров Дональд Трамп Выпуск новостей Новости Польши Майк Помпео
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