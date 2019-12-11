Выпуск новостей за 10:00: Задержание украинца в Польше. Встреча Лаврова с Трампом и Помпео

В выпуске новостей за 11 декабря по состоянию на 10:00 – в Польше арестовали украинца, который хотел совершить теракт. Подозреваемый, по данным прокуратуры, начинил машину взрывчаткой и планировал взорвать ее возле торгового цента в городе Пулавы. Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео встретились с главой российского МИД Сергем Лавровым. Тот прибыл в Вашингтон с визитом.

Также в выпуске: Чилийский самолет, летевший в Антарктиду и пропавший накануне, до сих пор ищут. Директору Одесского колледжа, в котором произошел масштабный пожар, объявили подозрение. В Черновцах разоблачили полицейского, который работал под наркотиками.