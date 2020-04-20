Выпуск новостей за 11:00: COVID-19 заболел 6-месячный ребенок. Пожары в Чернобыле

В выпуске новостей за 20 апреля по состоянию на 11:00 – в Житомирской области коронавирусом заболел 6-месячный ребенок. Об этом написал на своей странице в фейсбуке глава области Виталий Бунечко. Огнеборцы продолжают тушить пожары в Чернобыльской зоне. Пытаются локализовать четыре очага тления пней, остатков древесины и одного торфяника. Об этом сообщают в ГСЧС.

Также в выпуске:

В Канаде произошла кровавая стрельба за всю историю страны. В провинции Новая Шотландия вооруженный 51-летний мужчина застрелил по меньшей мере 16 человек.

В Карпатах в ближайшие дни ожидается значительная вероятность схода снежных лавин.

Ей 107 лет, и она поборола коронавирус. В Турции сообщили о выздоровлении одной из старейших женщин в мире, которые выздоровели от COVID-19.