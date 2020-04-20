Выпуск новостей за 11:00: COVID-19 заболел 6-месячный ребенок. Пожары в Чернобыле
В выпуске новостей за 20 апреля по состоянию на 11:00 – в Житомирской области коронавирусом заболел 6-месячный ребенок. Об этом написал на своей странице в фейсбуке глава области Виталий Бунечко. Огнеборцы продолжают тушить пожары в Чернобыльской зоне. Пытаются локализовать четыре очага тления пней, остатков древесины и одного торфяника. Об этом сообщают в ГСЧС.
Также в выпуске:
В Канаде произошла кровавая стрельба за всю историю страны. В провинции Новая Шотландия вооруженный 51-летний мужчина застрелил по меньшей мере 16 человек.
В Карпатах в ближайшие дни ожидается значительная вероятность схода снежных лавин.
Ей 107 лет, и она поборола коронавирус. В Турции сообщили о выздоровлении одной из старейших женщин в мире, которые выздоровели от COVID-19.
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