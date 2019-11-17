Выпуск новостей за 11:00: Изменения в питании украинских солдат. Жуткая стрельба в США
В выпуске новостей за 17 ноября по состоянию на 11:00 – новая система питания для солдат под угрозой. До конца этого года всех украинских военнослужащих должны были бы начать кормить, как и солдат НАТО. В американском Сан-Диего, в Калифорнии, обнаружили расстрелянными пятерых членов семьи. Среди них трое детей.
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