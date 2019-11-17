12:47
17 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Что общего у Путина и Ким Чен Ына? Харакири армии РФ
      Вєсті Кремля
      21:14, 16 ноября
      Вести.UA. Жир: Что спрятал Дубинский под матрасом. Тимошенко удивит Зеленского
      Вєсті.UA
      19:39, 16 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ

      Выпуск новостей за 11:00: Изменения в питании украинских солдат. Жуткая стрельба в США

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 ноября по состоянию на 11:00 – новая система питания для солдат под угрозой. До конца этого года всех украинских военнослужащих должны были бы начать кормить, как и солдат НАТО. В американском Сан-Диего, в Калифорнии, обнаружили расстрелянными пятерых членов семьи. Среди них трое детей.

      Также в выпуске:

      Один украинский военный погиб на передовой за прошедшие сутки. Оккупанты продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня.

      Президентский законопроект об отмене государственной монополии на производство спирта поддержали в первом чтении. За него проголосовали 293 народных депутата.

      В аэропорту Техаса столкнулись два самолета. Причиной инцидента стала неудачная аварийная посадка одного из авиасудов после утечки горючего.

      В Львове в коммунальном предприятии "Лев" изготавливают специальные сертификаты для выезда животных заграницу.

      Унизительное поражение России и другие результаты матчей квалификации Евро-2020 16 ноября: видео
      сегодня
      844
      Теги: Новости США Стрельба НАТО Вооруженные силы Украины Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Радикалы и братья России: кто такие фанаты сборной Сербии и что от них ждать
      сегодня , 12:01 Радикалы и братья России: кто такие фанаты сборной Сербии и что от них ждать
      Михайло Гема 1072
      Пам'ять та відчуття щастя: як з віком не втрати ці два фактора
      сегодня , 12:00 Пам'ять та відчуття щастя: як з віком не втрати ці два фактора
      Блог Соцмережі 172
      20 тайных союзов, которые действительно существуют
      сегодня , 08:48 20 тайных союзов, которые действительно существуют
      Борис Немировський 541
      Сербия – Украина: анонс на матч квалификации Евро-2020
      сегодня , 08:20 Сербия – Украина: анонс на матч квалификации Евро-2020
      Ігор Саджениця 166
      Коломойський і його люди за "бабки" готові здати Україну Росії
      16 ноября , 21:00 Коломойський і його люди за "бабки" готові здати Україну Росії
      Віталій Шабунін 756
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук