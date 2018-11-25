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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Выпуск новостей за 11:00: Нападение российского корабля в Азовском море. Конфликт вокруг Почаева

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 ноября по состоянию на 11:00 – российский пограничный корабль "Дон" в Азовском море пошел на таран украинского буксира "Яны Капу", который направлялся из Одессы в Мариуполь. Минюст вернул территорию Почаевской лавры в пользование государства, теперь московская церковь обещает подавать в суд.

      Также в выпуске:

      Пророссийские боевики семь раз обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, во время обстрелов погиб один защитник Украины.

      Вступили в силу новые законы об автомобилях на европейских номерах.

      Украинские бойцы взяли под контроль еще одно село.

      Теги: Выпуск новостей Украина – Россия Почаевская лавра Конфликт в Азовском море Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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