Выпуск новостей за 11:00: Нападение российского корабля в Азовском море. Конфликт вокруг Почаева

В выпуске новостей за 25 ноября по состоянию на 11:00 – российский пограничный корабль "Дон" в Азовском море пошел на таран украинского буксира "Яны Капу", который направлялся из Одессы в Мариуполь. Минюст вернул территорию Почаевской лавры в пользование государства, теперь московская церковь обещает подавать в суд.

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Пророссийские боевики семь раз обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, во время обстрелов погиб один защитник Украины.

Вступили в силу новые законы об автомобилях на европейских номерах.

Украинские бойцы взяли под контроль еще одно село.