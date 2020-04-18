Выпуск новостей за 11:00: Новые случаи COVID-19 в Киево-Печерской лавре. Зеленский об МВФ

В выпуске новостей за 18 апреля по состоянию на 11:00 – еще у 65 киевлян обнаружили коронавирус. По информации городского головы – значительная часть новых инфицированных из Киево-Печерской лавры. Правительство договорилось о выделении минимум 8 миллиардов долларов от Международного валютного фонда. Такую цифру озвучил Президент Владимир Зеленский.

Також у випуску: Димова завіса над Києвом. Жителі столиці та околиць вже третій день страждають від несприятливих погодних умов. Під час Великодніх свят біля храмів чергуватимуть 22 тисячі правоохоронців. Писанки за прикладом народної ікони та гуцульської кераміки, а паска за рецептом дружини Івана Франка. Львівський митець Остап Лозинський ґрунтовно підготувався до Великодня.