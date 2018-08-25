Выпуск новостей за 11:00: Спортивный рекорд в Черкассах. Российский самолет над Черным морем
В выпуске новостей за 25 августа по состоянию на 11:00 – в Черкассах установили национальный рекорд. 24 августа в День Независимости Украины на протяжении 24-х часов, без перерыва и передышки, горожане играли в футбол на центральном стадионе. Британские истребители остановили российский морской патрульный самолет над Черным морем. Об этом сообщило министерство обороны Соединенного королевства.
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Источник: 24 канал
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