Выпуск новостей за 11:00: Старт "Игр Непокоренных". Третий день форума YES
В выпуске за 14 сентября по состоянию на 9:00 – в Киеве стартовали "Игры Непокоренных", на которых ветераны АТО, что получили ранения и травмы во время войны на Востоке страны, соревнуются между собой, чтобы войти в сборную Украины. Третий день продолжается форум "Ялтинская международная стратегия" (YES). 14 сентября он начался с разговоров о предстоящих реформах Украины и экономическом прорыве.
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Источник: 24 канал
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