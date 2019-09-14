Выпуск новостей за 11:00: Старт "Игр Непокоренных". Третий день форума YES

В выпуске за 14 сентября по состоянию на 9:00 – в Киеве стартовали "Игры Непокоренных", на которых ветераны АТО, что получили ранения и травмы во время войны на Востоке страны, соревнуются между собой, чтобы войти в сборную Украины. Третий день продолжается форум "Ялтинская международная стратегия" (YES). 14 сентября он начался с разговоров о предстоящих реформах Украины и экономическом прорыве.

Также в выпуске: Юг Испании потерпел масштабные подтопления: уже известно о пяти погибших. Харьковского насильника 12-летней школьницы помогла правоохранителям найти его же одноклассница. Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня: 6 военнослужащих ранены.

Источник: 24 канал