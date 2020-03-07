Выпуск новостей за 11:00: Военная помощь от США. Трамп подал в суд на CNN

В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 11:00 – Вашингтон предоставит Украине военную помощь на 125 миллионов долларов. Об этом Конгресс неофициально сообщил телеканалу СNN. Американский президент Дональд Трамп подал в суд на CNN. Он обвиняет телеканал в намеренном распространении ложной информации.

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