Випуск новин за 11:00: Військова допомога від США. Трамп подав до суду на CNN
У випуску новин за 7 березня станом на 11:00 – Вашингтон надасть Україні військову допомогу на 125 мільйонів доларів. Про це Конгрес неофіційно повідомив телеканал СNN. Американський президент Дональд Трамп подав в суд на CNN. Він звинувачує телеканал у навмисному розповсюдженні неправдивої інформації.
Також у випуску:
У столиці Афганістану невідомі влаштували теракт. Майже 60 учасників акції дістали поранення, понад 30 загинули.
В Одесі у церкві побилися парафіяни та священники через те, що там ведуть службу два священнослужителі.
Внаслідок зсувів ґрунту у Бразилії загинула 31 людина.
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