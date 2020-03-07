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      Випуск новин за 11:00: Військова допомога від США. Трамп подав до суду на CNN

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 березня станом на 11:00 – Вашингтон надасть Україні військову допомогу на 125 мільйонів доларів. Про це Конгрес неофіційно повідомив телеканал СNN. Американський президент Дональд Трамп подав в суд на CNN. Він звинувачує телеканал у навмисному розповсюдженні неправдивої інформації.

      Також у випуску:

      У столиці Афганістану невідомі влаштували теракт. Майже 60 учасників акції дістали поранення, понад 30 загинули.

      В Одесі у церкві побилися парафіяни та священники через те, що там ведуть службу два священнослужителі.

      Внаслідок зсувів ґрунту у Бразилії загинула 31 людина.

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      Теги: Дональд Трамп Новини США Випуск новин
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