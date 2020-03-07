Випуск новин за 11:00: Військова допомога від США. Трамп подав до суду на CNN

У випуску новин за 7 березня станом на 11:00 – Вашингтон надасть Україні військову допомогу на 125 мільйонів доларів. Про це Конгрес неофіційно повідомив телеканал СNN. Американський президент Дональд Трамп подав в суд на CNN. Він звинувачує телеканал у навмисному розповсюдженні неправдивої інформації.

Також у випуску: У столиці Афганістану невідомі влаштували теракт. Майже 60 учасників акції дістали поранення, понад 30 загинули. В Одесі у церкві побилися парафіяни та священники через те, що там ведуть службу два священнослужителі. Внаслідок зсувів ґрунту у Бразилії загинула 31 людина.