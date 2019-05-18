Выпуск новостей за 11:00:День памяти жертв геноцида крымских татар. Реакция РФ на языковой закон
В выпуске новостей за 18 мая по состоянию на 11:00 – сегодня в Украине и ряде государств мира отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Россия планирует созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с принятием ВРУ закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
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В результате страшной аварии в Днепре погибла целая семья.
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что уходит в отставку.
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Источник: 24 канал
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