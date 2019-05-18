Выпуск новостей за 11:00:День памяти жертв геноцида крымских татар. Реакция РФ на языковой закон

В выпуске новостей за 18 мая по состоянию на 11:00 – сегодня в Украине и ряде государств мира отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Россия планирует созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с принятием ВРУ закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Также в выпуске: В результате страшной аварии в Днепре погибла целая семья. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что уходит в отставку. За прошедшие сутки на Донбассе ранили трех военных.

Источник: 24 канал