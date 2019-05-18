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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Выпуск новостей за 11:00:День памяти жертв геноцида крымских татар. Реакция РФ на языковой закон

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 мая по состоянию на 11:00 – сегодня в Украине и ряде государств мира отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Россия планирует созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с принятием ВРУ закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

      Также в выпуске:

      В результате страшной аварии в Днепре погибла целая семья.

      Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что уходит в отставку.

      За прошедшие сутки на Донбассе ранили трех военных.

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      Теги: Крымские татары Жертвы Выпуск новостей Украина – Россия языковый вопрос
      Источник: 24 канал
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