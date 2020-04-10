Выпуск новостей за 12:00: Масштабный пожар на Черниговщине. Тесты на COVID-19 в аптеках
В выпуске новостей за 10 апреля по состоянию на 12:00 – на Черниговщине уже вторые сутки тушат масштабный пожар. Пламя перекинулось на лес из подожженного сухостоя. Сейчас горит уже 200 гектаров леса в Козелецком районе. Тесты на коронавирус можно будет купить в обычных аптеках и частных лабораториях. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
Также в выпуске:
Из-за очень быстрого распространения коронавируса в Черновицкой области закроют все магазины, однако лишь на выходные. Об этом сообщил глава области Сергей Осачук.
Главы парламентских фракций собрались на совещание с руководством парламента. Обсуждают внеочередное заседание, которое должно состояться уже в понедельник, 13 апреля.
В Минске таки ввели карантин. Правда, на свой лад. По решению городских властей, отныне на предприятия нельзя допускать рабочих с признаками болезни.
Правительство представило сериал, который должен научить пенсионеров платить коммунальные платежи через интернет. Всего сняли 7 серий, где эксперт рассказывает о сервисах для оплаты услуг.
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