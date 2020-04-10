Випуск новин за 12:00: Масштабна пожежа на Чернігівщині. Тести на COVID-19 в аптеках
У випуску новин за 10 квітня станом на 12:00 – на Чернігівщині вже другу добу гасять масштабну пожежу. Полум'я перекинулось на ліс із підпаленого сухостою. Зараз горить уже 200 гектарів лісу в Козелецькому районі. Тести на коронавірус можна буде придбати у звичайних аптеках та приватних лабораторіях. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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