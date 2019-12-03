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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ
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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 12:00: Новые детали в деле покушения на Соболева. Очередной кассетный скандал

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 декабря по состоянию на 12:00 – вероятным убийцам трехлетнего сына нардепа Вячеслава Соболева вручили подозрение в заказном убийстве. Двух мужчин, которым еще нет и 20 лет, задержали вчера в ходе спецоперации. Телеграмм канал "Трубу прорвало" обнародовал новую порцию компромата на голову Госбюро расследований Романа Трубу.

      Также в выпуске:

      Правительство готовится к рассмотрению законопроекта о перезагрузке ГБР и увольнения Романа Трубы.

      Украинского миллиардера, экс-нардепа нескольких созывов Константина Живаго объявили в международный розыск.

      Адвокаты Андрея Садового подали апелляцию.

      В Лондоне стартует встреча НАТО. Генсек Йенс Столтенберг сообщил, что на саммите поднимут вопрос ситуации в Украине.

       

       

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      Теги: Касетный скандал Покушение на Соболева Выпуск новостей Государственное бюро расследований Роман Труба
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