Выпуск новостей за 12:00: Новые детали в деле покушения на Соболева. Очередной кассетный скандал

В выпуске новостей за 3 декабря по состоянию на 12:00 – вероятным убийцам трехлетнего сына нардепа Вячеслава Соболева вручили подозрение в заказном убийстве. Двух мужчин, которым еще нет и 20 лет, задержали вчера в ходе спецоперации. Телеграмм канал "Трубу прорвало" обнародовал новую порцию компромата на голову Госбюро расследований Романа Трубу.

Также в выпуске: Правительство готовится к рассмотрению законопроекта о перезагрузке ГБР и увольнения Романа Трубы. Украинского миллиардера, экс-нардепа нескольких созывов Константина Живаго объявили в международный розыск. Адвокаты Андрея Садового подали апелляцию. В Лондоне стартует встреча НАТО. Генсек Йенс Столтенберг сообщил, что на саммите поднимут вопрос ситуации в Украине.