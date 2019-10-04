Выпуск новостей за 12:00: Пострадавшие в аварии во Львове. Встреча Зеленского и Лукашенко

В выпуске у новостей за 4 октября по состоянию на 12:00 – возле села Сокольники Львовской области аварийно приземлился военно-транспортный самолет АН 12. В Житомире на форуме регионов проводят встречу президенты Владимир Зеленский и Александр Лукашенко.

Также в выпуске: На Донбассе один военный в результате обстрелов получил ранение, несовместимое с жизнью. Вашингтон официально разрешил продажу Джевелинов Украине. Дал согласие на это Госдепартамент США. Новый масштабный обмен пленными может состояться уже на следующей неделе.

Источник: 24 канал