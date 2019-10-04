Выпуск новостей за 12:00: Пострадавшие в аварии во Львове. Встреча Зеленского и Лукашенко
В выпуске у новостей за 4 октября по состоянию на 12:00 – возле села Сокольники Львовской области аварийно приземлился военно-транспортный самолет АН 12. В Житомире на форуме регионов проводят встречу президенты Владимир Зеленский и Александр Лукашенко.
Также в выпуске:
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Новый масштабный обмен пленными может состояться уже на следующей неделе.
Источник: 24 канал
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