Випуск новин за 12:00: Постраждалі в аварії літака у Львові. Зустріч Зеленського і Лукашенка
У випуск у новин за 4 жовтня станом на 12:00 – біля села Сокільники на Львівщині аварійно приземлився військово-транспортний літак АН 12. У Житомирі на форумі регіонів првоодять зустріч президенти Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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