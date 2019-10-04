Випуск новин за 12:00: Постраждалі в аварії літака у Львові. Зустріч Зеленського і Лукашенка

У випуск у новин за 4 жовтня станом на 12:00 – біля села Сокільники на Львівщині аварійно приземлився військово-транспортний літак АН 12. У Житомирі на форумі регіонів првоодять зустріч президенти Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко.

Також у випуску: На Донбасі один військовий внаслідок обстрілів отримав поранення несумісне з життям. Вашингтон офіційно дозволив продаж ДжевелІнів Україні. Дав згоду на це Держдепартамент США. Новий масштабний обмін полоненими може відбутися вже наступного тижня.

Джерело: 24 канал