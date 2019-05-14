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      Выпуск новостей за 12:00: Речь Филарета. Реакция ЕС на выдачу паспортов на Донбассе

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуск новостей за 14 мая по состоянию на 12:00 – Филарет во время службы во Владимирском соборе намекнул, что чиновники заставили его подписать отказ от главенства в Православной церкви Украины. Евросоюз вскоре может ввести санкции против России из-за паспортизации жителей ОРДЛО. Глава МИД Эстонии призвал ЕС не признавать паспорта, выданные жителям оккупированных территорий Донбасса.

      Также в выпуске:

      За минувшие сутки террористы 9 раз нарушили режим тишины на передовой.

      Петр Порошенко в последние недели обильно раздает награды и звания, однако преимущественно "своим людям".

      Украина на Каннском кинофестивале будут представлять сразу две ленты: фильм "Домой" Наримана Алиева и "Анна" от Декеля Беренсона.

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      Теги: Евросоюз Российские паспорта на Донбассе Филарет Православная церковь Украины Религия Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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