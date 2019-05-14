Выпуск новостей за 12:00: Речь Филарета. Реакция ЕС на выдачу паспортов на Донбассе
В выпуск новостей за 14 мая по состоянию на 12:00 – Филарет во время службы во Владимирском соборе намекнул, что чиновники заставили его подписать отказ от главенства в Православной церкви Украины. Евросоюз вскоре может ввести санкции против России из-за паспортизации жителей ОРДЛО. Глава МИД Эстонии призвал ЕС не признавать паспорта, выданные жителям оккупированных территорий Донбасса.
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Источник: 24 канал
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