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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 12:00: Смертельное ДТП под Кременчугом. Взрыв авто в Киеве

Выпуск новостей 13:33, 7 марта 121 Читати новину українською

В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 12:00 – на трассе Полтава – Кременчуг – Александрия рейсовый автобус попал в ДТП, погиб один человек, еще шестеро получили травмы. В Киеве прогремел взрыв авто, в результате чего пострадал один человек, полиция ввела план-перехват "Сирена".

Также в выпуске:

На Шри-Ланке ввели чрезвычайное положение.

Великобритания подозревает Россию в убийстве Сергея Скрипаля.

В Сирии погибли 800 человек.

Теги: Новости России Выпуск новостей Жертвы Аварии и ДТП Война в Сирии Новости Полтавы Новости Киева Взрыв авто в центре Киева Новости Кременчуга
Источник: 24 Канал
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