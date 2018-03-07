Выпуск новостей за 12:00: Смертельное ДТП под Кременчугом. Взрыв авто в Киеве

В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 12:00 – на трассе Полтава – Кременчуг – Александрия рейсовый автобус попал в ДТП, погиб один человек, еще шестеро получили травмы. В Киеве прогремел взрыв авто, в результате чего пострадал один человек, полиция ввела план-перехват "Сирена".

Также в выпуске: На Шри-Ланке ввели чрезвычайное положение. Великобритания подозревает Россию в убийстве Сергея Скрипаля. В Сирии погибли 800 человек.