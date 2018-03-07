Выпуск новостей за 12:00: Смертельное ДТП под Кременчугом. Взрыв авто в Киеве
Выпуск новостей 13:33, 7 марта 121 Читати новину українською
В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 12:00 – на трассе Полтава – Кременчуг – Александрия рейсовый автобус попал в ДТП, погиб один человек, еще шестеро получили травмы. В Киеве прогремел взрыв авто, в результате чего пострадал один человек, полиция ввела план-перехват "Сирена".
Также в выпуске:
На Шри-Ланке ввели чрезвычайное положение.
Великобритания подозревает Россию в убийстве Сергея Скрипаля.
В Сирии погибли 800 человек.
Источник: 24 Канал
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