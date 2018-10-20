Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
В выпуске новостей за 20 октября по состоянию на 13:00 – страшная авария произошла 20 октября под Киевом с автобусом, в котором ехали актеры "Дизель Шоу". В результате аварии погибла актриса юмористического проекта Марина Поплавская. В Австралии стартуют "Игры непокоренных". Пока их открытие перенесли из-за непогоды. Длиться будут они неделю, в играх примет участие 18 стран, в том числе и Украина.
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Источник: 24 канал
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