Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее

В выпуске новостей за 20 октября по состоянию на 13:00 – страшная авария произошла 20 октября под Киевом с автобусом, в котором ехали актеры "Дизель Шоу". В результате аварии погибла актриса юмористического проекта Марина Поплавская. В Австралии стартуют "Игры непокоренных". Пока их открытие перенесли из-за непогоды. Длиться будут они неделю, в играх примет участие 18 стран, в том числе и Украина.

Также в выпуске: Кабмин поднял цену на газ и все ради транша от МВФ. Македония таки изменит название на Северную Македонию. На Житомирщине бывший учитель физкультуры создает объемные картины из соломы.