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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
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      Выпуск новостей за 13:00: Подготовка к Новому году на передовой. Спасение туристки в Карпатах

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей на 31 декабря по состоянию на 13:00 – наши защитники также готовятся встречать Новый Год. Даже на передовой они накрывают праздничный стол со студнем, голубцами, оливье, и даже делают новогодние предсказания. В Карпатах спасатели нашли пропавшую накануне туристку из Киева, поиски продолжались 9 часов.

      Также в выпуске:

      Еще четыре церковные общины решили выйти из подчинения Московской Церкви и присоединиться к поместной.

      В Украине официально стартовала президентская избирательная кампания.

      В новогоднюю ночь киевский метрополитен будет работать почти до 4-х часов утра.

      Теги: ГСЧС Новости Закарпатья Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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