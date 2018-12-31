Выпуск новостей за 13:00: Подготовка к Новому году на передовой. Спасение туристки в Карпатах
В выпуске новостей на 31 декабря по состоянию на 13:00 – наши защитники также готовятся встречать Новый Год. Даже на передовой они накрывают праздничный стол со студнем, голубцами, оливье, и даже делают новогодние предсказания. В Карпатах спасатели нашли пропавшую накануне туристку из Киева, поиски продолжались 9 часов.
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Источник: 24 канал
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