Выпуск новостей за 13:00: Подготовка к Новому году на передовой. Спасение туристки в Карпатах

В выпуске новостей на 31 декабря по состоянию на 13:00 – наши защитники также готовятся встречать Новый Год. Даже на передовой они накрывают праздничный стол со студнем, голубцами, оливье, и даже делают новогодние предсказания. В Карпатах спасатели нашли пропавшую накануне туристку из Киева, поиски продолжались 9 часов.

Также в выпуске: Еще четыре церковные общины решили выйти из подчинения Московской Церкви и присоединиться к поместной. В Украине официально стартовала президентская избирательная кампания. В новогоднюю ночь киевский метрополитен будет работать почти до 4-х часов утра.