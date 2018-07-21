15:03
21 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
23°C 18°C
  • воскресенье
    24°C 18°C
  • понедельник
    24°C 17°C
  • вторник
    25°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Макаронная фабрика россиян. Кость от Путина
Вєсті Кремля
21:03, 20 июля
Вести.UA. Беда красного Пети. Пополнение ТОП-блогеров
Вєсті.UA
19:52, 20 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 13:00: Полиция идентифицировала всех погибших. Торецк – наш

Выпуск новостей 35 Читати новину українською

В выпуске новостей за 21 июля по состоянию на 13:00 – полиция идентифицировала всех погибших в страшном ДТП на Житомирщине. Водитель и одна пассажирка родом из города Ровно, двое местных, двое из Киева, женщина с ребенком из России и один гражданин Грузии. Прифронтовой Донецк празднует четвертую годовщину освобождения от оккупантов.

Также в выпуске:

На взятке задержали заместителя мэра Каменки-Днестровской.

В украинских лагерях массово травятся дети.

Трамп пригласил Путина осенью приехать в Вашингтон.

 

Теги: Аварии и ДТП Жертвы Новости России Транспорт Новости Донецка Новости Грузии Новости Киева Дети и несовершеннолетние Новости Житомира Выпуск новостей
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Україна та "тітушки": кого з головних фігурантів злочинів досі не покарано
сегодня, 15:00 Україна та "тітушки": кого з головних фігурантів злочинів досі не покарано
Сергій Лещенко
Усик – Гассиев: анонс финала Всемирной боксерской суперсерии
сегодня, 12:41 Усик – Гассиев: анонс финала Всемирной боксерской суперсерии
419
Добро без лиха чи лихо без добра: що українцям принесе новий закон про кредитування
сегодня, 12:01 Добро без лиха чи лихо без добра: що українцям принесе новий закон про кредитування
Блог Медіа 862
Динамо – Шахтер: анонс на матч Суперкубка Украины
сегодня, 13:06 Динамо – Шахтер: анонс на матч Суперкубка Украины
116
В Луганске жить нужно тихо и на два лагеря: здесь дом и там дом
сегодня, 08:15 В Луганске жить нужно тихо и на два лагеря: здесь дом и там дом
Ольга Черненко 1858
Выпуск новостей за 16:00: Взрыв в Чехии. Обвинение Саркози
 22 марта , 16:55
Итоговый выпуск новостей за 21:00: Скандал вокруг "1+1". Трагедия в Киеве
 29 декабря 2016 , 21:56
Выпуск новостей за 17:00: Столкновения в Ужгороде. Интересный флешмоб во Львове
 8 марта , 17:34
Выпуск новостей за 12:00: Гибель медсестры на Донбассе. Извержение вулкана в Индонезии
 21 февраля , 13:24
Выпуск новостей за 09:00: День рождения Олега Сенцова. Новости с фронта
 13 июля , 09:47
Выпуск новостей за 9:00: Годовщина смерти Павла Шеремета. Мини-игрушки украинских певцов
 20 июля , 09:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук