Выпуск новостей за 13:00: Полиция идентифицировала всех погибших. Торецк – наш

В выпуске новостей за 21 июля по состоянию на 13:00 – полиция идентифицировала всех погибших в страшном ДТП на Житомирщине. Водитель и одна пассажирка родом из города Ровно, двое местных, двое из Киева, женщина с ребенком из России и один гражданин Грузии. Прифронтовой Донецк празднует четвертую годовщину освобождения от оккупантов.

Также в выпуске: На взятке задержали заместителя мэра Каменки-Днестровской. В украинских лагерях массово травятся дети. Трамп пригласил Путина осенью приехать в Вашингтон.