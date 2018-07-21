Выпуск новостей за 13:00: Полиция идентифицировала всех погибших. Торецк – наш
В выпуске новостей за 21 июля по состоянию на 13:00 – полиция идентифицировала всех погибших в страшном ДТП на Житомирщине. Водитель и одна пассажирка родом из города Ровно, двое местных, двое из Киева, женщина с ребенком из России и один гражданин Грузии. Прифронтовой Донецк празднует четвертую годовщину освобождения от оккупантов.
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Источник: 24 канал
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