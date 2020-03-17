Выпуск новостей за 14:00: Аппаратов вентиляции легких может не хватить. Антитела к Covid-19

В выпуске новостей за 14:00 по состоянию на 17 марта – кроватей и аппаратов искусственной вентиляции легких в инфекционных больницах может не хватить на пике распространения коронавируса, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Ученые из разных стран мира пытаются найти пути для преодоления опасной болезни. О прорыве заявили исследователи из Нидерландов.

Також у випуску Як загроза поширення короновірусу вплинула на життя Харкова. Коронавірус дістався столиці. Перші 2 випадки захворювання зафіксували в Києві напередодні ввечері. Український уряд планує звернутися до Міжнародного валютного фонду з проханням допомоги в подоланні наслідків пандемії коронавірусу.