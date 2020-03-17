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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 14:00: Аппаратов вентиляции легких может не хватить. Антитела к Covid-19

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14:00 по состоянию на 17 марта – кроватей и аппаратов искусственной вентиляции легких в инфекционных больницах может не хватить на пике распространения коронавируса, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Ученые из разных стран мира пытаются найти пути для преодоления опасной болезни. О прорыве заявили исследователи из Нидерландов.

      Також у випуску

      Як загроза поширення короновірусу вплинула на життя Харкова.

      Коронавірус дістався столиці. Перші 2 випадки захворювання зафіксували в Києві напередодні ввечері.

      Український уряд планує звернутися до Міжнародного валютного фонду з проханням допомоги в подоланні наслідків пандемії коронавірусу.

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      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Выпуск новостей
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