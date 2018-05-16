Выпуск новостей за 14:00: Неизвестная картина Рембрандта. США осудили открытие Керченского моста

В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 14:00 – в Нидерландах нашли неизвестную картину Рембрандта. По мнению экспертов, работу под названием "Портрет молодого человека" художник мог создать в 1634 году. США осудили открытие Россией Керченского моста, поскольку его строят без разрешения правительства Украины.

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