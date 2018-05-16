Випуск новин за 14:00: Невідома картина Рембрандта. США засудили відкриття Керчинського мосту

У випуску новин за 16 травня станом на 14:00 – у Нідерландах знайшли невідому картину Рембрандта. На думку експертів, роботу під назвою "Портрет молодої людини" митець міг створити у 1634 році. США засудили відкриття Росією Керченського мосту, оскільки його будують без дозволу уряду України.

Також у випуску: Військовослужбовці з боєм захопили зброю противника. Підозрюваного в побитті Найєма залишили під домашнім арештом. Українців, які підкорили Еверест, довелося рятували гелікоптером.