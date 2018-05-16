Випуск новин за 14:00: Невідома картина Рембрандта. США засудили відкриття Керчинського мосту
У випуску новин за 16 травня станом на 14:00 – у Нідерландах знайшли невідому картину Рембрандта. На думку експертів, роботу під назвою "Портрет молодої людини" митець міг створити у 1634 році. США засудили відкриття Росією Керченського мосту, оскільки його будують без дозволу уряду України.
Також у випуску:
Військовослужбовці з боєм захопили зброю противника.
Підозрюваного в побитті Найєма залишили під домашнім арештом.
Українців, які підкорили Еверест, довелося рятували гелікоптером.
Джерело: 24 Канал
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