Выпуск новостей за 14:00: Открытие моста в Станица Луганской. Скандал с прослушкой в ГБР

В выпуске новостей за 20 ноября состояние на 14:00 – в Станице Луганской сегодня состоится открытие восстановленного моста. На торжественное открытие приедет Владимир Зеленский. В сети выложили аудиозаписи разговоров из кабинета директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Также в выпуске: Захваченные Россией украинские корабли направляются в Очаков со скоростью 13 километров в час. Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль завершает работу в МИД. На дорогах Украины увеличилось количество "трукамов" (устройств для измерения скорости автомобилей).