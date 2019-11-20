Выпуск новостей за 14:00: Открытие моста в Станица Луганской. Скандал с прослушкой в ГБР
В выпуске новостей за 20 ноября состояние на 14:00 – в Станице Луганской сегодня состоится открытие восстановленного моста. На торжественное открытие приедет Владимир Зеленский. В сети выложили аудиозаписи разговоров из кабинета директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.
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