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      Выпуск новостей за 14:00: Открытие моста в Станица Луганской. Скандал с прослушкой в ГБР

      Выпуск новостей 43 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 ноября состояние на 14:00 – в Станице Луганской сегодня состоится открытие восстановленного моста. На торжественное открытие приедет Владимир Зеленский. В сети выложили аудиозаписи разговоров из кабинета директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

      Также в выпуске:

      Захваченные Россией украинские корабли направляются в Очаков со скоростью 13 километров в час.

      Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль завершает работу в МИД.

      На дорогах Украины увеличилось количество "трукамов" (устройств для измерения скорости автомобилей).

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      Теги: Возвращение захваченных кораблей Государственное бюро расследований Владимир Зеленский Разведение войск Выпуск новостей
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