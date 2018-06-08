Выпуск новостей за 14:00: Ссора в Верховной Раде. Бойкот Чемпионата мира по футболу– 2018
Выпуск новостей за 14:00 – в Верховной Раде возникла ссора из-за слов одиозного экс-регионала. Официальная делегация дипломатов из Австралии отказалась ехать в Российскую Федерацию на Чемпионат мира по футболу.
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Источник: 24 Канал
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