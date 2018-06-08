Випуск новин за 14:00: Сварка у Верховній Раді. Бойкот Чемпіонату світу з футболу – 2018

Випуск новин за 14:00 – у Верховній Раді виникла сварка через слова одіозного екс-регіонала. Офіційна делегація дипломатів з Австралії відмовилась їхати до Російської Федерації на Чемпіонату світу з футболу.

Також у випуску: Бранець Кремля Володимир Балух сподівається на обмін. В окупованому Донецьку замайорів прапор України. Канада вимагає звільнити бранця Кремля Олега Сенцова.