Випуск новин за 14:00: Сварка у Верховній Раді. Бойкот Чемпіонату світу з футболу – 2018
Випуск новин за 14:00 – у Верховній Раді виникла сварка через слова одіозного екс-регіонала. Офіційна делегація дипломатів з Австралії відмовилась їхати до Російської Федерації на Чемпіонату світу з футболу.
Також у випуску:
Бранець Кремля Володимир Балух сподівається на обмін.
В окупованому Донецьку замайорів прапор України.
Канада вимагає звільнити бранця Кремля Олега Сенцова.
Джерело: 24 Канал
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