Выпуск новостей за 14:00: Заключение на 12 лет для судьи. Шествие памяти погибших на Майдане
В выпуске новостей за 22 января по состоянию на 14:00 – Святошинский суд Киева заочно приговорил к 12 годам тюрьмы судью из Крыма за госизмену. Имя пока не разглашают. В столице почтили погибших на Майдане шесть лет назад. Сегодня там проходит шествие памяти.
Также в выпуске:
В Киеве страшное ДТП. Авто службы охраны влетело в остановку общественного транспорта и протаранило троллейбус. Водитель погиб на месте.
Подозреваемый в убийстве херсонской активистки Игорь Павловский проведет полтора месяца под стражей.
Компания Boeing официально прекратила производство известных пассажирских самолетов 737 MAX.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии