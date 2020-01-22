Выпуск новостей за 14:00: Заключение на 12 лет для судьи. Шествие памяти погибших на Майдане

В выпуске новостей за 22 января по состоянию на 14:00 – Святошинский суд Киева заочно приговорил к 12 годам тюрьмы судью из Крыма за госизмену. Имя пока не разглашают. В столице почтили погибших на Майдане шесть лет назад. Сегодня там проходит шествие памяти.

Также в выпуске: В Киеве страшное ДТП. Авто службы охраны влетело в остановку общественного транспорта и протаранило троллейбус. Водитель погиб на месте. Подозреваемый в убийстве херсонской активистки Игорь Павловский проведет полтора месяца под стражей. Компания Boeing официально прекратила производство известных пассажирских самолетов 737 MAX.